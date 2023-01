Hodnotovým akciím se bude dařit i letos, předpovídají v Goldman Sachs. Největší medvěd na Wall Street to vidí obecně černě

Hodnotové akcie by mohly znovu zářit i v letošním roce, domnívají se stratégové Group. Vytrvale jestřábí centrální banky drží úrokové sazby na vyšší úrovni a investoři utíkají z drahých technologických akcií.

Ještě do loňského roku hodnotové akcie několik zaostávaly na svými růstovými kolegyněmi. Loni je ale levnější hodnotové akcie překonaly, zatímco hlavní centrální banky zvyšovaly úrokové sazby, aby tlumily rostoucí inflaci.

"Protože technologické společnosti s velkou tržní kapitalizací pozorují další tlak na marže, ceny komodit se zvyšují a reálné úrokové sazby zůstávají vyšší, domníváme se, že tento trend má ještě kam jít,“ napsali stratégové "goldmanů" v čele s Peterem Oppenheimerem ve čtvrtečním komentáři.

Tito stratégové nejsou se svým opatrným postojem vůči technologiím další růstovým akciím, které stály v čele nejhorších výprodejů na Wall Street od roku 2008, sami. Savita Subramanian z tento týden ve středu uvedla, že by se investoři měli vyhýbat přeplněným částem akciového trhu, včetně velkých techů. Stratég Michael Wilson – jehož názory na americké akcie patří mezi nejmedvědovitější - také varoval, že ziskové marže technologických společností letos pravděpodobně dostanou zabrat.

Vyšší úrokové sazby mají sklon škodit zejména růstovým akciím s nejnašlehanějšími valuacemi, včetně technologií, protože znamenají větší slevu pro současnou hodnotu budoucích zisků. I když valuace loni klesly, zůstávají tyto sektory podle Oppenheimera pořád drahé, zatímco sektory financí a energií jsou relativně levnější.

Index MSCI World Growth Index se obchoduje na téměř 21násobku svého poměru ceny k zisku pro příštích 12 měsíců. Pro srovnání, jeho průměrná hodnota za 20 let je 18násobek. Jeho hodnotový protějšek se naopak obchoduje mírně pod svým dlouhodobým průměrem.

Rozdíl, kterým hodnotové akcie loni překonaly ty růstové, byl největší od roku 2000:

Centrální bankéři z amerického Fedu signalizují, že úrokové sazby zůstanou pravděpodobně na vyšších úrovních, dokud neuvidí další známky ochlazení inflace. V této situaci budou podle Oppenheimera klíčové prognózy zisku, protože ocenění akcií se dále snižuje. Také růst ekonomiky bude muset dorazit na dno. Teprve pak se trhy s akciemi začnou zotavovat trvaleji, předpovídá tento stratég.

Pesimus ale pokračuje

Podle nejpesimističtějšího pohledu na Wall Street, který razí Michael Kantrowitz z Piper Sandler & Co., je dobré počítat letos obecně s dalšími výplachy. Podle tohoto stratéga klesne S&P 500 letos o 16 procent na 3225 bodu:

Z expertů sledovaných Bloombergem už nikdo horší pohled na letošní vývoj širšího amerického akciového indexu nemá. Kdyby se tak stalo, bylo by to poprvé od roku 2002 a jenom popáté za skoro 100 let, kdy by tento index zažil dvojciferný pád dva následné roky po sobě.

Zdroj: Bloomberg