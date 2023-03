Sazby půjdou výš a budou tam po delší dobu, říká Fed. Trhy tomu nevěří

Na trzích je znát posun směrem k bezpečí, platí to jak o jednotlivých sektorech na akciových trzích, tak o dluhopisech. Pro Bloomberg to uvedla Mona Mahajan z Edward Jones. K tomu poukázala na posun v očekáváních týkajících se dalšího vývoje sazeb a věnovala se vývoji v ekonomice.



Následující graf ukazuje, jak se posunula očekávání dalšího vývoje sazeb mezi 15. a 23. březnem. Trhy nyní čekají, že sazby dosáhnou vrcholu pod 5 % a po květnu zamíří poměrně rychle směrem dolů:



Zdroj: Twitter



Podle očekávání zobrazených v grafu by na konci letošního roku měly sazby klesnout pod 3,9 %. A směr dolů by měly držet také v následujících měsících. Trhy tak dál počítají s vývojem, který není plně v souladu s tím, jaké signály vysílá centrální banka. Podle nich totiž sazby letos pravděpodobně dolů nepůjdou. Mahajan v rozhovoru na Bloombergu poukázala na to, že když se v minulosti chovala výnosová křivka tak jako nyní, Fed přestal se zvedáním sazeb.



Strategička odpovídala na dotaz týkající se vývoje v bankovním sektoru. Odpověděla, že nejistota tu je vysoká, ale situace se může rychle uklidnit. Pak by se pozornost centrální banky i trhů opět přesunula k tématům, jako je napjatý trh práce, růst mezd a samozřejmě inflace. Současné tenze v bankovním sektoru přitom pomáhají utahovat úvěrový trh a finanční podmínky. V tomto smyslu tedy dělají část práce za centrální banky a to také může snižovat nutnost dalšího výraznějšího zvedání sazeb.







Investoři nyní ve svém příklonu k defenzivnějším aktivům jednají racionálně, Mahajan míní, že se čeká na pokles inflačních tlaků a mírnou recesi. Pak by přišla fáze oživení, která by byla základem pro dlouhodobější růst cen akcií. Ve fázi oživení je pak nejlepší orientovat se na cyklické tituly, menší společnosti a zřejmě zahraniční akcie. To je možné téma pro následující měsíce, ne pro současnou dobu.



Zdroj: Bloomberg