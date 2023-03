Evropské banky jsou na tom lépe, než ty americké, říká šéf Natwest

Jak v Evropě, tak ve Spojených státech panovalo delší dobu období nízkých sazeb a vysoké nabídky likvidity. Následně se situace změnila a sazby začaly v obou případech růst. V USA přitom banky investovaly hlavně do vládních dluhopisů, i když růst úvěrů byl také slušný. K tomu zde po čase nastal odliv depozit směrem k peněžním fondům a dalším institucím. Tak začal na Bloombergu svůj popis vývoje v evropském a americkém finančním systému ředitel společnosti Natwest Howard Davies. Jak se podle něj situace vyvíjela dál a k čemu vedla?



Davies se domnívá, že v Evropě byl úvěrový růst mnohem nižší než v USA. Lidé tu také preferovali hotovost a nedošlo zde k odlivu depozit. Ve výsledku tak mají nyní evropské banky hodně likvidity, „sedí na hromadě hotovosti“ a nečelí takovému riziku ztrát z dluhopisů. Tedy ztrát, které nyní způsobují problémy některým bankám ve Spojených státech. Celkově je tedy podle experta situace v bankovním sektoru obou ekonomik značně odlišná.



Davise nechtěl detailně komentovat situaci kolem , uvedl jen, že „má evidentně idiosynkratické problémy“. Evropský bankovní systém jako celek je ale „velice dobře kapitalizovaný“ a zůstává velmi likvidní. Nedochází tu k odlivu depozit, pozorovat lze jen přesun depozit směrem k nástrojům, které nesou vyšší úroky. V USA se pak podle experta zdá být problémem, že menší banky měly určité výjimky v regulaci, včetně zátěžových testů. V Evropě podle Daviese banky musely procházet velmi přísnými testy včetně těch, které modelovaly znatelný růst sazeb.





Davies se tedy nedomnívá, že by v Evropě bylo třeba nějaké velké změny na straně bankovní regulace. Na mezinárodní úrovni pak podle něj poslední kroky Spojených států vytvořily nerovnoměrné prostředí na straně pojištění vkladů. Garance v USA jsou totiž nyní mnohem vyšší než v zemích jako Kanada či v eurozóně. Podle experta nejde o zdravé prostředí. Dodal, že někdy je situace tak naléhavá, že se upustí od dosavadních principů. Principy monetární politiky, které mají v jádru cíl cenové stability, by ale neměly být modifikovány kvůli „problémům nějaké malé banky v Kalifornii“. Jinak řečeno, Davies má za to, že centrální banky by měly stále v první řadě sledovat dosažení svých inflačních cílů.



Zdroj: Bloomberg