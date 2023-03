V turbulencích kolem bank může být Čína bezpečným přístavem

Čína může být v čase bankovních turbulencí pro investory relativně bezpečným přístavem. Podle serveru CNBC si to myslí analytici banky . V Číně se spatřoval motor letošního hospodářského oživení už dříve a současné turbulence kolem amerických a evropských bank tento názor podle nich jen potvrzují.



"Dlouho jsme diskutovali o našem názoru, že Čína může být letos hlavní sázkou na růst – tlak na banky v celém světě v poslední době tuto tezi patrně ještě posílil,“ uvedl tým, který vede hlavní ekonom pro Čínu Siang-žung Jü.



Postoj investorů směrem k Číně negativně ovlivňovala přísná protipandemická opatření a nejistota kolem regulace. Omezení už jsou ale zrušená a politici vysílají jasnější signály ohledně regulačních zákroků, píše CNBC.



Růst ekonomické aktivity by mohl ještě zrychlit, zlepšit by se mohl prodej aut, zatímco by s emohly stabilizovat ceny nemovitostí, uvedli ekonomové . Naopak analytici z Wall Street snižují rating evropských bank a přicházejí s tipy, jaké akcie koupit, pokud by trhy prudce klesly. Investice do čínských firem by tak podle analytiků byla svým způsobem sázkou na vyrovnání potenciálních ztrát, které mohou vzniknout při jiné investici.



Ceny akcií amerických bank se tento týden pohybují bez jasného trendu. Reagovaly mimo jiné na komentáře americké ministryně financí Janet Yellenové, že pokud bude potřeba, je ministerstvo připraveno zavést další opatření ke stabilizaci bank. Výrok ministryně přichází po pádu regionálních bank ve Spojených státech a také po otřesech ve švýcarském bankovním sektoru, kde se největší banka dohodla na převzetí svého rivala , který se dostal do problémů.



"Čína by mohla být přinejmenším relativně 'bezpečným přístavem' vzhledem ke své růstové prémii, finančnímu zdraví, politické disciplíně a novému cyklu politické ekonomiky,“ uvedli ekonomové .