Co si o zlomech v některých odvětvích a firmách myslí finanční trhy

Pohybujeme se v době, která v nejednom odvětví přináší znatelné strukturální zlomy. Týká se to ropných společností, se kterými se, zdá se, dlouhodobě už tolik nepočítá. Tedy v jejich současném jádrovém byznysu. Zlom probíhá i v úzce souvisejících automobilkách. A kvůli stále častěji skloňované umělé inteligenci se o něm hovoří i v souvislosti s Googlem. Včera jsme se dívali na to, co kapitalizace Exxonu implikuje ohledně jeho dlouhodobého dividendového výhledu, dnes srovnáme právě s Alphabetem. Jinak řečeno, řeči se říkají, ale co je vlastně „zabudováno“ v kapitalizacích těchto firem?

1. Růst FCF a hodnota firmy: Včera jsme zjistili, že současná kapitalizace Exxonu může s určitými předpoklady implikovat asi 5,1 % očekávaný dlouhodobý růst dividend. Pokud bychom chtěli srovnávat s podobným odhadem u Googlu, narazíme na to, že není od čeho se odrazit, protože firma dividendy nevyplácí. Namísto nějakých odhadů toho, co by vyplácet mohl, budu ve srovnávání implikovaných růstu radši pracovat s takzvaným volným tokem hotovosti FCF.

FCF je ve zkratce to, co firma vydělá pro všechny, kteří jí poskytují kapitál (zatímco tzv. FCF na vlastní jmění je tím, co vydělá jen pro akcionáře). Pokud máme FCF, můžeme u dané firmy odhadnout i celkový náklad kapitálu WACC a dlouhodobý růst FCF a z toho všeho její celkovou hodnotu EV. Hodnotu vlastního jmění pak dostaneme, pokud od EV odečteme hodnotu (čistých) dluhů. Alternativně můžeme vzít současnou kapitalizaci a z ní, WACCu a současného FCF vypočítat, s jaký růst FCF je „zabudován“ v současné kapitalizaci. Což je cesta, kterou jdeme dnes.

2. Implikované růsty u Googlu a Exxonu: Následující tabulka shrnuje zmíněné vstupní proměnné (data z Valueinvesting) a můj výpočet onoho implikovaného růstu FCF:

má ve srovnání s Alphabetem téměř čtvrtinovou kapitalizaci a hodnotu celé společnosti, jeho FCF je přitom jen poloviční a náklad kapitálu dokonce nižší, než u Alphabetu. To vše srovnává onen do kapitalizace/hodnoty společnosti zabudovaný dlouhodobý růst FCF. U technologické firmy se totiž pohybuje kolem 5,4 %, zatímco u ropného giganta je na záporných 0,8 %.

3. zmenšující se, Google ani náhodou: Na včera diskutovaném implikovaném růstu dividend Exxonu to tedy nebylo tolik vidět. Ale na FCF a celkové hodnotě firmy této firmy je znát, že nejen veřejné mínění, ale i finanční trhy počítají s tím, že bude procházet zeštíhlovací kůrou. Mínus 0,8 % není nic dramatického. Ale nezapomínejme, že jde o nominální číslo a reálně to bude více: Pokud bychom počítali s inflací kolem 2 % tak jsme na necelých 3 % ročního zmenšování.

U Googlu zaznívají názory, že umělá inteligence do značné míry smaže jeho jádrový byznys, protože vyhledávat se bude v budoucnu úplně jinak. Z výše uvedeného vidíme, že trhy tu ale rozhodně nepočítají s ničím, co by se byť vzdáleně blížilo trajektorii Exxonu. Dobrým srovnáním by tu pak mohl být , protože ten bývá v tématu umělé inteligence někdy dáván jako protipól Googlu. Uvidíme zítra. Dnes už jen podotknu, že pokud by někdo měl silný názor na to, že FCF bude u zmíněných firem růst jiným tempem (než jsme odvodili), může to být také silná investiční teze.