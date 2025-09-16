Hledat v komentářích

Cooková může hlasovat o sazbách, Trump žaluje NYT. Evropské futures jsou mírně v plusu

Cooková může hlasovat o sazbách, Trump žaluje NYT. Evropské futures jsou mírně v plusu

16.09.2025 8:39
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Index S&P 500 uzavřel poprvé v historii nad 6 600 body, Alphabet se stal čtvrtou společností na světě s valuací přesahující tři biliony dolarů, Trump je proti čtvrtletním výsledkům o hospodaření, žaluje New York Times a soud mu nevyhověl ve sporu proti Cookové.

Jsme v bublině, souzní s Altmanem šéf představenstva OpenAI. Obavy z toho ale nemá
15.09.2025 10:33
Jsme v bublině, souzní s Altmanem šéf představenstva OpenAI. Obavy z toho ale nemá
Bret Taylor, předseda představenstva OpenAI, vnímá současnou situaci k...
PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál
15.09.2025 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál
Americký Fed pravděpodobně sníží sazby o 25 bazických bodů, přičemž t...
Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely
15.09.2025 14:34
Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely
Akcie největšího výrobce elektromobilů na světě BYD se na burze v Hong...
Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA
15.09.2025 15:06
Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA
Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární číns...


16.09.2025
15:28Čipová omezení Čínu nebrzdí. UBS sází na dva lídry v monetizaci AI
14:09ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:54EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi
13:44Zlato se před rozhodnutím Fedu znovu dostalo na nový rekord
12:04Fidelity: Americké small caps jsou nejlevnější za 35 let. Cyklus se může obrátit v jejich prospěch
11:46ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v září nečekaně vzrostla
11:28Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou
11:11Zatímco Amerika jede, evropským akciím se dnes opět nedaří  
10:39Ceny v průmyslu v srpnu meziročně opět klesly
10:32Trumpův návrh na pololetní výsledky rozděluje Wall Street. U SEC má podporu
9:00Rozbřesk: Nemovitosti dále skokově zdražují. S čím vyrukuje příští vláda?
9:00UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: XS2188802404_Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů – ke dni 15. 9. 2025
8:39Cooková může hlasovat o sazbách, Trump žaluje NYT. Evropské futures jsou mírně v plusu  
15.09.2025
22:02Wall Street v zeleném, investory táhne Tesla a očekávání Fedu  
17:35PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál  
17:21Americké obchodované firmy generují mimořádnou návratnost kapitálu. Jak to (ne)souvisí s jejich valuačními prémiemi?
16:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Private placement emise dluhopisů
15:34Akciová rally může po snížení sazeb Fedu ochabnout, varují stratégové Wall Street
15:06Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA
14:34Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely

