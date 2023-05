Kontrarián Michael Burry sází na čínské technologie, svou pozici v Alibabě zdvojnásobil

Portfoliový manažer Michael Burry, kterého proslavil film The Big Short, vstoupil netradičně do dlouhých pozic, pokud jde o Čínu. Zvýšil své býčí sázky na giganty v oblasti elektronického obchodu JD.com Inc. a Alibaba Group Holding Ltd. , a to i přesto, že ostatní hedgeové fondy zmírnily svá očekávání ohledně ozdravování čínského maloobchodu.

Tyto dvě akcie se staly největšími pozicemi Burryho společnosti Scion Asset Management a tvoří 20 % jeho akciového portfolia. Potenciální úspěch závisí nejen na tom, zda se společnostem vrátí růstové naladění, ale také na tom, zda přežijí geopolitická rizika, která odradila mnoho jiných investorů.

Burry, který se proslavil poté, co předpověděl krach na trhu s bydlením v roce 2008, se v pondělí dostal na titulní stránky novin poté co odhalil, že v prvním čtvrtletí během bankovních otřesů nakupoval akcie regionální bankovních domů.

To ovšem není Burryho jediná kontrariánská sázka. Po nákupu společností Alibaba a JD.com v posledních měsících roku 2022, kdy Čína ukončila politiku Covid Zero, Burry v posledním čtvrtletí zvýšil podíly obou těchto společností. Jeho podíl v JD.com se více než ztrojnásobil na 250 000 akcií v hodnotě 11 milionů dolarů , což představuje 11 % jeho portfolia. Zdvojnásobil také hodnotu podílu ve společnosti Alibaba na 10 milionů dolarů

Zdroj: Bloomberg

Důvěra v čínské retailery přichází v době, kdy mnoho jeho kolegů jejich akcie vyřazovalo. Jako skupina prodaly hedgeové fondy 4 miliony akcií JD.com, jak vyplývá z hlášení 13F. Snížení o 451 milionů dolarů , které zahrnuje i změnu ocenění akcií v průběhu čtvrtletí, znamenalo jeden z největších poklesů mezi společnostmi kótovanými na burze v USA.

Akcie společnosti Alibaba v úterý v Hongkongu vzrostly až o 1,6 %, zatímco JD.com vyskočil o 4,7 %. Tyto pohyby kopírují pondělní rally čínského indexu Nasdaq Golden Dragon, když sentiment podpořil i příslib "obrovských" investic do nákupní aplikace Taobao ze strany Alibaby a schválení zprávy amerického regulátora cenných papírů za fiskální rok 2022.

Obecně však byly sázky na tzv. reopening zklamáním. Čínský index MSCI China je pro letošní rok beze změny, protože ekonomika vykazuje známky ztráty dynamiky. Spotřebitelské výdaje a průmyslová aktivita v Číně rostly v dubnu pomalejším tempem, než se očekávalo. Ukázaly to úterní údaje, které tak podtrhly slabost oživení.

Podle údajů oddělení Prime Services společnosti Group Inc. klesla čistá expozice hedgeových fondů vůči Číně na 10,5 % z lednových 13,3 %.

Zdroj: Bloomberg

Společnosti JD a Alibaba si nevedou dobře od chvíle, kdy jejich rally na obnovení trhu koncem ledna ochabla. Akcie JD kótované na burze v USA ztratily v tomto roce 32 %, zatímco Alibaba se příliš nezměnila, i když provedla historickou reorganizaci. Minulý týden společnost JD vykázala historicky nejnižší tempo růstu tržeb.

Odhady zisku pro Hang Seng Tech Index byly sníženy na téměř rekordní minima, protože tvrdá konkurence v odvětví elektronického obchodu tlačila na marže. Výsledky společnosti Alibaba za první čtvrtletí jsou naplánovány na čtvrtek, přičemž analytici odhadují méně než 3% nárůst tržeb. Tyto výsledky jsou na hony vzdálené dobám před pandemií a pekingským zásahem proti velkým technologiím v roce 2021.

Burry si udělal jméno jako kontrarián a to se nezměnilo. V tomto případě sází na to, že obavy z China Inc. jsou přehnané.

Zdroj: Bloomberg