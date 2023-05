Google jako ropné společnosti?

Ropné společnosti už ani při poměrně vysokých cenách ropy neinvestují zdaleka tolik jako v minulosti. Jinak řečeno, klasický ropný cyklus, kdy jsou lékem na vysoké ceny právě vysoké ceny, se zatavil. Příčinu nemusíme hledat zřejmě moc dlouho – řada sil tlačí na to, aby toto odvětví tak, jak je, dříve či později skončilo. Je v podobné situaci Google?



Podle některých názorů by nyní měly velké ropné společnosti maximalizovat tok hotovosti pro akcionáře. Tj. projít jakýmsi řízeným zánikem, či scvrknutím se. Během této cesty by omezily investice do průzkumu a těžby, vyplácely svým akcionářům maximu hotovosti a na konci měly kapacity tak akorát pro svět, který se do značné míry odklonil od fosilních paliv.



Některé ropné společnosti podobná dilemata řeší tak, že se snaží co nejvíce překlopit svůj byznys směrem k tomu, čemu se říká obnovitelné energie. Jiné mohou tíhnout ke strategii popsané v předchozím odstavci. Na co je nyní naceněn a proč v souvislosti s ním zmiňují Google?



Kapitalizace Exxonu je nyní 424,8 miliard dolarů, minulý rok vyplatil dividendy ve výši 18,2 miliardy dolarů. S bezrizikovými výnosy u 3,5 %, rizikovou prémií trhu na 5,5 % a betou blízkou jedné se požadovaná návratnost u Exxonu může pohybovat kolem 9,4 %. Jaký dlouhodobý růst dividend by pak ospravedlnil současnou kapitalizaci?



Pokud bychom předpokládali, že se dříve, či později vydá strategií popsanou výše, neměl by nám vycházet nijak vysoký dlouhodobý růst, možná spíše poklesy. Tak tomu ale není. Můj model mi ukazuje, že kapitalizace Exxonu v sobě má s uvedenými předpoklady zabudovaný dlouhodobý růst dividend ve výši 5,1 %.



Během posledních deseti let rostla dividenda Exxonu v průměru asi o 4,7 % ročně. Z tohoto pohledu není výše uvedené číslo žádným troškařením. Dlouhodobý růst dividend a zisků na celém trhu je sice asi 6 %, tedy poněkud zaostával a podle uvedené kalkulace by měl dál zaostávat. Ale o nějakém velkém úpadku implikovaném současnou kapitalizací nemůže být moc řeči.



Exxon a jemu podobné firmy čelí nyní významné strukturální změně ve svém odvětví. A něco podobného se může dít v technologiích a následně v řadě dalších odvětvích kvůli umělé inteligenci. Trochu širšímu nejen ekonomickému pohledu na toto téma jsem se věnovat nedávno, dnes bych chtěl poukázat na to, že podle některých názorů bude AI významným zlomem pro Google. V tom smyslu, že jeho služby odsune na druhou, či ještě vzdálenější kolej. Co k tomu říká jeho kapitalizace, respektive kalkulace podobná té prezentované dnes u Exxonu? A jak je to u ? Uvidíme zítra.