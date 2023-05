Výroba aut v Británii je podle Stellantis v ohrožení, je potřeba upravit dohodu s EU

Británii hrozí zavírání automobilových továren a zánik tisíců pracovních míst, pokud rychle nedojedná úpravu brexitové dohody. Uvedla to mezinárodní automobilová skupina Stellantis, která v Británii zaměstnává více než 5000 lidí.



Podle obchodní dohody sjednané v rámci odchodu Británie z Evropské unie má od příštího roku začít platit nové pravidlo, podle kterého 45 procent hodnoty elektromobilů musí pocházet z EU či Británie, aby se tyto elektromobily mohly do EU vyvážet bez cla. Stellantis tvrdí, že toto pravidlo nyní v důsledku růstu cen surovin není schopen plnit.



"Pokud se výroba elektromobilů v Británii stane cenově nekonkurenceschopnou a neudržitelnou, výrobní aktivity se zavřou," uvedla společnost Stellantis, která je podle objemu prodeje třetím největším výrobcem automobilů na světě. Vlastní například značky Fiat, Chrysler, Jeep, Peugeot, Citroën a Opel.



Klíčovým problémem je podle serveru BBC nedostatek britských továren na výrobu baterií pro elektromobily. Baterie v současnosti tvoří až polovinu hodnoty elektromobilů, upozorňuje agentura Reuters.



Stellantis varuje, že ztráta konkurenceschopnosti u elektromobilů povede k tomu, že výrobci přestanou v Británii investovat a budou přesouvat výrobní aktivity do zahraničí.



Automobilka vyzvala britskou vládu, aby dojednala odklad začátku platnosti nového pravidla z roku 2024 na rok 2027. Dodala, že v opačném případě bude její vývoz z Británie do EU od příštího roku podléhat desetiprocentnímu clu.



Britská vláda uvedla, že si je obav výrobců automobilů vědoma a že tento problém s EU řeší. Podle mluvčího je vláda odhodlána konkurenceschopnost Británie v oblasti výroby automobilů zachovat.



Návrh na odklad platnosti pravidla podpořilo také Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), podle kterého potřebují dodavatelské řetězce více času na přípravu. "Do evropských řetězců pro dodávky baterií se masivně investuje," uvedlo. "Kapacity ke splnění tohoto pravidla vzniknou, ale nebude to v nejbližších letech," dodalo.