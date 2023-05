Do Japonska se po "schválení" od Warrena Buffeta vracejí zahraniční investoři, akcie rostou na třicetiletá maxima

Japonský index Topix dosáhl nejvyšší hodnoty od srpna 1990 a naznačil tak výrazný návrat zahraničních investorů na tamní akciové trhy. Tokyo Price index, známý také jako Topix, si od počátku roku připsal více než 6 %. Tento široce založený index, který se skládá z přibližně 2 000 složek, a překonává tak své regionální protějšky v asijsko-pacifickém regionu.

"Zahraniční investoři se vracejí – což něco vypovídá o povaze oživení na japonském akciovém trhu," uvedli v úterní zprávě asijští akcioví stratégové Frank Benzimra a Tsutomu Saito. Podle analytiků se jedná o široce založený vzestup trhy založený na fundamentech, robustní domácí poptávce a velkorysejší distribuční politice, kdy se zrychluje míra zpětného odkupu akcií japonských firem.

poznamenala, že zahraniční investoři nakoupili v dubnu japonské akcie v čisté hodnotě 2,1 bilionu jenů (15,4 miliardy USD) - a dodala, že japonský podnikový sektor zůstává největším čistým kupcem japonských akcií s objemem 1,1 bilionu jenů od začátku roku.

Zdroj: Google Finance

Začátkem tohoto roku akcie pěti největších japonských konglomerátů zaznamenaly růst cen poté, co předseda představenstva a CEO Warren Buffett zvýšil své podíly v těchto firmách a naznačil, že by mohl své podíly ještě dále zvětšovat. Jesper Koll ze společnosti Monex Group řekl televizi CNBC, že Buffettova nedávná cesta do Japonska na setkání s obchodními společnostmi byla na trhu považována za " schválení" investic v Japonsku.

Zaměření centrální banky

Stratégové dodali, že jejich nadvážená pozice na japonských akciích zůstává nezměněna. Očekávají, že centrální banka rozšíří kontrolní pásmo výnosové křivky na 100 bazických bodů nad a pod svůj cíl pro desetileté japonské státní dluhopisy ve výši 0 %. Takový krok by "byl býčí pro jen, ale ne automaticky medvědí pro ceny akcií, protože jen zůstává v hluboce podhodnoceném teritoriu," napsali stratégové.

Japonská centrální banka šokovala dluhopisové trhy v prosinci, kdy naposledy rozšířila pásmo z 25 bazických bodů na 50 bazických bodů. Na prvním zasedání Kazuo Uedy ve funkci guvernéra Bank of Japan neprovedla žádné změny ve své měnové politice, zároveň ale oznámila, že měnovou politiku BoJ čeká revize.





Stratégové SocGen uvedli, že změna měnové politiky BOJ bude pravděpodobně "velmi pozvolným procesem, přičemž v příštích dvou letech se neočekává odstranění politiky YCC [Yield Curve Control] a zvýšení úrokových sazeb".

"Ponechte si nadváženou pozici v japonských akciích, nezajištěnou, a směřující ve prospěch bank, finančních podniků a hodnotových akcií," napsali analytici .

Větší prostor pro růst

Investiční banka ve své zprávě z 12. května uvedla, že vidí "řadu důvodů", které podporují její býčí postoj k japonským akciím. "Konkrétně si všímáme solidních fundamentů ve srovnání s akciemi na ostatních trzích a také si myslíme, že očekávání strukturálních změn by mohlo japonské akcie posunout ještě vzhůru," napsal stratég pro japonské akcie Kazunori Tatebe.

S poukazem možnost strukturálních reforem dodal: "Domníváme se, že hlavní rizika pro náš býčí pohled na japonské akcie představují zámořské faktory, jako je problém s dluhovým stropem USA, riziko recese a geopolitické riziko."

Zdro: CNBC, Patria.cz