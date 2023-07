Invesco: Loučení se zvyšováním sazeb Fedu

"V souvislosti s americkým Federálním rezervním systémem (Fed) prožívám vlnu emocí. Za námi je dlouhý a vyčerpávající cyklus zvyšování sazeb. Zatím jsme měli jen jedno větší finanční zranění – regionální bankovní minikrizi – ale víme, že čím déle cyklus zvyšování sazeb trvá, tím větší je šance na další „nehody“ a „zranění“. A vzhledem k opožděným účinkům měnové politiky může ke zraněním dojít i po skončení zvyšování sazeb. Stručně řečeno, už nějakou dobu čekám, kdy Fed ukončí cyklus zvyšování sazeb, takže bych posledních několik měsíců označila za dlouhé loučení," píše stratéžka Invesco, Kristina Hooper. "Myslím, že tento týden jsme právě zaznamenali poslední zvýšení sazeb v tomto cyklu utahování, i když to Fed možná neřekne. Je to proto, že v USA zcela jasně dochází k dezinflaci. Kdybych byla country zpěvák, který píše o cyklu zvyšování sazeb v USA, mohl bych svou příští píseň nazvat "Jak mi můžeš chybět, když nechceš odejít?" - předchází komentářem očekávané večerní rozhodnutí (ve 20:00 našeho času).



Hlavní ekonomiky jsou na cestě k dezinflaci

Vyspělé západní ekonomiky se nacházejí v různých fázích dezinflace. Například minulý týden jsme se dozvěděli, že kanadský index spotřebitelských cen (CPI) v červnu meziročně klesl na 2,8 %, což je nejnižší hodnota za poslední více než dva roky, a kanadský ministr financí to považoval za "zlomový okamžik". Inflace v Kanadě je nižší než v kterékoli jiné ekonomice G7 a konečně se vrátila do pásma kanadské centrální banky (Bank of Canada, BOC) 1 % až 3 % (cílem jsou 2 %) poté, co se více než dva roky nacházela mimo toto pásmo. Kanada zaznamenala pokrok také u jádrového indexu spotřebitelských cen, i když ten zůstává nad rozmezím BOC. Zdá se, že je vhodné, aby se Bank of Canada brzy rozloučila také se zpřísňováním.

Ostatní velké ekonomiky jsou na cestě k dezinflaci, i když nedosáhly takového pokroku jako USA nebo Kanada, takže jejich centrálním bankám může trvat déle, než ukončí cyklus zpřísňování. Index spotřebitelských cen v eurozóně byl za červen nižší, než se očekávalo, ačkoli jádrový index spotřebitelských cen zůstává tvrdošíjně na místě – což bylo běžné. To se však dalo očekávat, protože jádrová inflace má tendenci zaostávat za celkovou inflací. Tento týden nás tedy čekají zasedání Evropské centrální banky a Bank of England, na kterých se očekává zvýšení sazeb – ale nebude to konečná. Čeká je další práce vzhledem k tomu, kdy začaly se zpřísňováním a jaký je rozsah inflačního problému v jejich ekonomikách.

Skutečná pozornost bude nyní upřena na Japonskou centrální banku (BOJ). Mnozí očekávají nějakou změnu politiky BOJ v oblasti kontroly výnosové křivky. I když je to jistě možné, jsem skeptická k tomu, že k tomu dojde na tomto zasedání.



Čínská nezaměstnanost je pro ekonomiku výzvou

Zdá se, že stratégové a ekonomové jsou stále optimističtější ohledně americké ekonomiky, ale stejně tak se zdá, že jsou stále pesimističtější ohledně čínské ekonomiky. Podle mého názoru je hlavní příčinou rozdílná situace v oblasti zaměstnanosti v těchto ekonomikách. Ve Spojených státech zůstává trh práce napjatý, i když se mírně uvolňuje. To zmírnilo zpomalení vyvolané Fedem a učinilo z něj zpomalení plné pracovních míst (na rozdíl od anemického oživení bez pracovních míst po globální finanční krizi).

V Číně je nezaměstnanost – zejména nezaměstnanost mladých lidí – výrazně vyšší. To se ukazuje jako problematické, zejména pokud jde o oslabení spotřebitelské nálady. Domnívám se však, že to zvyšuje pravděpodobnost fiskálních stimulů v letošním roce, což by mělo být pozitivní. Kromě Číny se pozitivně dívám i na asijské rozvíjející se trhy, zejména na indickou ekonomiku a ekonomiku zemí ASEAN. Demografie má v těchto zemích ucházející trend, přičemž domácnosti pomáhají stimulovat spotřebitelské výdaje.

Jízda

Letošní léto bylo létem mořských vyder. Pro ty, kteří o tom ještě neslyšeli, mořská vydra u Santa Cruz v Kalifornii krade surfařům prkna. Zatímco někteří pro popis jejího počínání používají slovesa jako "terorizovat", já jsem se stala fanouškem tohoto odvážného mořského tvora, který se nebojí využít příležitosti, která se mu naskytne. Zdá se, že už má svá léta (její věk se odhaduje na pět let), ale rychle se naučila, jak se vyhnout mnoha pokusům o její odchyt a opětovné umístění do akvária. Ze všeho nejvíc zbožňuji, že se zdá, že ji opravdu baví jezdit na surfech (a občas je žvýkat). Kéž bychom si my investoři z ní vzali příklad a byli dobrými studenty trhu, využívali příležitostí, které se naskytnou, a samozřejmě si užívali jízdu.