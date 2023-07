Rozbřesk: Fed zvedne sazby o 25 bps a zůstane přiměřeně jestřábí

Ještě před pár měsíci by se zdála být úvaha o tom, že Fed zvedne oficiální úrokové sazby do pásma 5,25-5,50 % jako téměř absurdní. No a vida - je to tady. Ovšem ani dnešní zvýšení o 25 bazických bodů nemusí být ze strany Fedu tím posledním v tomto cyklu.

Další utažení měnové politiky v USA přitom paradoxně přichází v situaci, kdy inflace je zjevně na sestupu a to nejen díky klesajícím cenám energií. Většina klíčových položek v jádrové inflaci je již rovněž na sestupné dráze a zdá být jen otázkou času, kdy meziměsíční měsíční přírůstky cenové hladiny budou opět konzistentní s dvouprocentním inflačním cílem. Proč tedy Fed vůbec zvyšuje úrokové sazby, když jejich reálná úroveň již je na poměrně vysoké a restriktivní úrovni a na v pozadí stále běží proces kvantitativního utahování?Vysvětlit něco takového na tiskovce novinářům nebude pro šéfa Fedu J. Powella nic jednoduchého. Powell bude stavět svoji argumentaci na stále velmi napjatém trhu práce, který svědčí o tom, že (agregátní) poptávka je velmi silná. To konec konců může potvrdit i zítra zveřejněný výsledek HDP za druhý kvartál. Detaily tohoto reportu mohou navíc odhalit, že oživují některé segmenty poptávky, které by měly být citlivé na úrokové sazby (jako např. rezidenční investice). A to se Fedu - jehož největší nepřítel je aktuálně poptávková inflace - nemusí vůbec líbit, stejně tak jako fakt, že finanční podmínky jsou v americké ekonomice i nadále velmi uvolněné.

Jaký vzkaz tedy Jay Powell vyšle k dalším týdnům a měsícům? Podle našeho názoru přiměřeně jestřábí, když ve hře zůstanou všechny možnosti - tedy další zvýšení sazeb v září, eventuálně až v říjnu či již vůbec. Powell, tak jako již několikrát, určí jako klíčové vodítko příchozí makro data, která mohou být během tohoto léta ještě velmi zajímavá a překvapivá a to jak na straně inflace, tak na straně konjukturálních údajů.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna po včerejších slovních intervencích koriguje své ztráty a vrátila se zpět k úrovni 24,00 EUR/CZK. Na trhu zapůsobil především jestřábí komentář člena bankovní rady Jana Procházky, který si nedokáže představit, že by ČNB začala snižovat sazby ještě v tomto roce a přímo se vymezil i vůči očekávání trhu ohledně tempa poklesu tuzemských sazeb (-100 bps v tomto roce). Z pohledu Procházky se bude bankovní rada i na příštím zasedání rozhodovat mezi stabilitou sazeb a jejich zvýšením, které však sám považuje za málo pravděpodobné.

O poznání neutrálněji se včera nesl komentář viceguvernér Jan Frait pro Reuters. Podle něj není zvyšování sazeb na pořadu dne a debata o jejich poklesu může začít již tento podzim. Samotné tempo uvolňování měnové politiky bude ale pravděpodobně nižší, než aktuálně očekává peněžní trh (v podobném duchu včera tweetovala i E. Zamrazilová). Pro viceguvernéra bude důležitý také postup hlavních centrálních bank, což je z našeho pohledu nyní hlavní riziko i pro korunu. Jestřábí překvapení v podání Fedu (dnes) nebo ECB (zítra) může na korunový trh přinést opětovné prodejní tlaky, které v době mediální karantény nebudou moci centrální bankéři korigovat.



Eurodolar

Eurodolar se včera dále posunul k hladině 1,10, což mělo na svědomí nečekaně silná spotřebitelská nálada v USA. Ta nejenže vzrostla o více (bodů) než se čekalo, ale navíc ukázala, že americký spotřebitel je stále velmi optimistický pokud jde o trh práce.

Dnes bude trh pochopitelně vyčkávat na večerní zasedání Fedu (viz úvod). Nepředpokládáme, že by rétorika Fedu měl dolaru nějak drasticky ublížit.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka včera snížila svoji jednodenní depo sazbu z 16 % na 15 % a indikovala, že v podobném tempu hodlá pokračovat i nadále. Cílem je sladit úroveň jednodenní sazby s hlavní úrokovou sazbou MNB, která je aktuálně na úrovni 13 %. Forint reagoval na zasedání MNB prozatím jen opatrným oslabením.



Akcie

Americké společnosti Microsoft vzrostl za čtvrté fiskální čtvrtletí čistý zisk o 20 procent 20,1 miliardy USD (437,5 miliardy Kč). Hospodaření podpořilo cloudové podnikání, které těžilo z nabídky doplňujících produktů zahrnujících novou technologii umělé inteligence (AI). Vyplývá to z prohlášení, které firma zveřejnila.



Zisk na akcii za tři měsíce do konce června činil 2,69 USD a překonal očekávání analytiků, kteří předpokládali zisk 2,55 USD. Tržby stouply o osm procent na 56,2 miliardy USD a rovněž byly vyšší než odhady analytiků. Tržby z cloudových služeb vzrostly o 21 procent na 30,3 miliardy USD.