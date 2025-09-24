Šéf Fedu signalizoval opatrný přístup k dalšímu snižování úroků

Nyní se ale rizikové spready nacházejí mimořádně nízko a valuace akciového trhu naopak velmi vysoko.... Pokud by tedy nyní Fed snížil sazby, byl by to „hodně bezprecedentní krok“. K tomu investor dodal, že pokles sazeb v době, kdy si ekonomika vede relativně dobře, „je obvykle receptem na Bublinu“..... Navíc, procento Nezaměstnanosti v USA... je výrazně pod 4,5% (!) .... https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate https://www.patria.cz/zpravodajstvi/6575434/perly-tydne-fed-doposud-nikdy-nesnizil-sazby-kdyz-byly-financni-podminky-uvolnene.html....
SFX