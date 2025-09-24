Hledat v komentářích

Detail - články
Šéf Fedu signalizoval opatrný přístup k dalšímu snižování úroků

24.09.2025 8:39
Autor: ČTK

Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell včera signalizoval opatrný přístup k dalšímu snižování úrokových sazeb ve Spojených státech. Jeho postoj tak kontrastuje s výzvami některých jiných činitelů Fedu k důraznějšímu uvolňování měnové politiky, píše agentura AP. Fed minulý týden obnovil snižování úrokových sazeb po zhruba devítiměsíční přestávce.

Powell upozornil, že Fed se nachází v obtížné situaci, protože čelí nebezpečí růstu inflace i hrozbě poklesu zaměstnanosti. Uvedl, že pokud bude Fed úrokové sazby snižovat příliš agresivně, hrozí, že inflace nedosáhne cílové úrovně a úroky bude zapotřebí opět zvýšit. Zároveň ale varoval, že pokud zůstanou úroky příliš dlouho na příliš vysoké úrovni, mohou způsobit zbytečné zhoršení podmínek na trhu práce.

Fed minulý týden podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Finanční trhy předpokládají, že centrální banka ve zbytku letošního roku zredukuje úroky ještě dvakrát, a to vždy o čtvrt procentního bodu.

Nový člen Rady guvernérů Fedu Stephen Miran v pondělí vyzval k razantnějšímu uvolňování měnové politiky. Základní sazba by se podle něj měla rychle snížit na 2,00 až 2,50 procenta. Mirana do rady nedávno jmenoval prezident Donald Trump, který je zastáncem nízkých úroků.

Místopředsedkyně Fedu Michelle Bowmanová se rovněž vyslovila pro ráznější uvolňování měnové politiky, které by podpořilo tvorbu pracovních míst. Bowmanovou jmenoval Trump do Rady guvernérů Fedu již během svého prvního období v prezidentské funkci, upozorňuje agentura AP.

Trump se do Bílého domu vrátil letos v lednu, od té doby tlačí Fed ke snižování úroků. Centrální banka tomuto tlaku až do minulého týdne odolávala. Důvodem byly obavy, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace. V poslední době však činitele Fedu čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce.

 

    24.09.2025 11:17

    mnozí nezávislí ekonomové.. ale vůbec nesouhlasí s názory pána. Mirana a p. Bowmanové (Trumpovi lidmi...).... R. Sharma z Rockefeller International poukázal na to, že americká centrální banka v minulosti nikdy (!) nesnižovala sazby v době, kdy byly finanční podmínky... tak uvolněné jako nyní. .......Sharma tvrdí, že Fed snižoval sazby v čase, kdy docházelo k rozšiřování rizikových spreadů na korporátních dluhopisech, a akciový trh (!) oslaboval. .......
    SFX
      24.09.2025 11:20

      Nyní se ale rizikové spready nacházejí mimořádně nízko a valuace akciového trhu naopak velmi vysoko.... Pokud by tedy nyní Fed snížil sazby, byl by to „hodně bezprecedentní krok“. K tomu investor dodal, že pokles sazeb v době, kdy si ekonomika vede relativně dobře, „je obvykle receptem na Bublinu“..... Navíc, procento Nezaměstnanosti v USA... je výrazně pod 4,5% (!) .... https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate https://www.patria.cz/zpravodajstvi/6575434/perly-tydne-fed-doposud-nikdy-nesnizil-sazby-kdyz-byly-financni-podminky-uvolnene.html....
      SFX
