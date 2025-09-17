Fed snížil sazby. Letos ještě dvakrát? Výnos dluhopisů klesá, eurodolar nad 1,1900, Wall Street v klidu

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů do pásma 4,00–4,25 procenta. Rozhodnutí podpořilo silných 11 z 12 členů měnového výboru, což naznačuje jednoznačnější rozhodnutí, než trhy s ohledem na tlak ze strany amerického prezidenta Trumpa očekávaly. Fed signalizoval, že do konce roku by mohly následovat ještě dvě další snížení sazeb.
Výnos na 10letém americkém dluhopisu pod 4 % ruku v ruce se scénářem snižování sazeb Fedu postupně do roku 2026. EURUSD se posunul z úrovní pod 1,1860 nad 1,1900. Vývoj na Wall Street z pohledu akciového obchodování zůstává v klidu.
Nově jmenovaný guvernér Stephen Miran byl – překvapivě - jediným odpůrcem, který prosazoval razantnější snížení o půl procentního bodu. Miran je považován za spojence prezidenta Trumpa, který dlouhodobě tlačí na Fed, aby snižoval sazby rychleji a agresivněji. Ostatní guvernéři, včetně napjatě očekávaného postoje Michelle Bowmanové a Christophera Wallera, hlasovali pro mírnější pokles sazeb.
Inflace zvýšená, trh práce vratký
Fed ve svém prohlášení uvedl, že ekonomická aktivita „zůstává utlumená“, přičemž „tempo tvorby pracovních míst zpomalilo“ a inflace „zůstává zvýšená“. Tato kombinace vytváří napětí mezi dvěma hlavními cíli Fedu – cenovou stabilitou a plnou zaměstnaností. Výbor zároveň upozornil na zvýšenou nejistotu ohledně dalšího vývoje ekonomiky a rostoucí rizika pro trh práce.
Z pohledu trhů je klíčový tzv. „dot plot“, který ukazuje očekávání jednotlivých členů výboru. Deset z devatenácti členů očekává do konce roku dvě další snížení sazeb, devět počítá s jedním. Jeden člen by nesnižoval vůbec. Výhled pro rok 2026 počítá pouze s jedním snížením, což je výrazně pomalejší tempo než aktuální tržní očekávání. Stejný scénář Fed očekává také pro rok 2027.
Tlak Trumpa neustává
Politické napětí kolem Fedu dále zesiluje. Prezident Trump se snaží ovlivnit složení výboru, což vyvolává otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Soud tento týden zablokoval jeho pokus odvolat guvernérku Lisu Cookovou, jmenovanou za prezidenta Bidena. Cooková čelí obviněním z nečestného jednání při čerpání hypotéky, ale zatím nebyla z ničeho obviněna.
Navzdory zpomalujícímu trhu práce zůstává celkový ekonomický růst solidní. Spotřebitelské výdaje překonávají očekávání, ale míra nezaměstnanosti v srpnu vzrostla na 4,3 %, což je nejvyšší hodnota od října 2021. Nová data ukázala, že v předchozím roce vzniklo téměř o milion pracovních míst méně, než se původně uvádělo.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:19 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3211
|-0.0354
|24.3517
|24.2587
|CZK/USD
|20.4285
|-0.3852
|20.5655
|20.4035
|HUF/EUR
|389.5471
|-0.0337
|390.3883
|388.7706
|PLN/EUR
|4.2515
|0.0291
|4.2585
|4.2412
|CNY/EUR
|8.4573
|0.2003
|8.4669
|8.4062
|JPY/EUR
|173.3380
|-0.2354
|173.8889
|173.0614
|JPY/USD
|145.6155
|-0.5753
|146.6800
|145.4850
|GBP/EUR
|0.8684
|-0.1081
|0.8698
|0.8659
|CHF/EUR
|0.9323
|-0.0718
|0.9344
|0.9307
|NOK/EUR
|11.6098
|0.1868
|11.6417
|11.5749
|SEK/EUR
|10.9693
|0.1406
|10.9944
|10.9302
|USD/EUR
|1.1904
|0.3329
|1.1919
|1.1833
|AUD/USD
|1.4935
|-0.1805
|1.5010
|1.4909
|CAD/USD
|1.3736
|-0.0335
|1.3772
|1.3727