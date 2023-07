Akcie jsou před Fedem jako obvykle naladěné na konec cyklu. Výsledky firem chodí smíšené

Včerejší závěr na Wall Street byl sice jasně pozitivní, ale po smíšených výsledcích velkých techů se Evropa nachází naopak v záporu. CAC40 ztrácí přes procento jakožto nejhorší z hlavních indexů. Výsledky bude třeba ještě vstřebat, do toho přijde řada dalších, ale vedle toho se bude čekat, s čím večer přijde Fed.

Od americké centrální banky se dá čekat avizované zvýšení úrokových sazeb o 25 bps. A třebaže trh Fed Funds futures zahrnuje do kotací určitou šanci na další zvyšování, akcie si podle nás v informacích z dnešního zasedání najdou jasný signál, že se sazby dostaly na vrchol. Signál to nemusí být příliš silný, ale investorům bude stačit, že Fed připustí možnost, že dojde k další přestávce.

Taková možnost je přitom hodně pravděpodobná. Na jednu stranu bankéřům stále musí vadit, že trh práce zůstává velmi utažený, že jádrová inflace klesá poměrně pomalu nebo že začal znovu oživovat realitní trh, a to navzdory podstatně vyšším sazbám. Takové prostředí stále vytváří riziko, že předčasný ústup z boje s inflací přispěje k opětovnému roztáčení cen. Na stranu druhou ale celková inflace spadla rychleji, než se čekalo, ekonomika stále jeví známky slabosti a předešlé utahování měnové politiky bude ještě dobíhat. Nadto jsou názory v měnovém výboru nejednotné, což bude třeba v oficiálním postoji nějak zohlednit.

Ve výsledku se dostáváme k tomu, že Fed sice sazby zvedne, ale pro příště si nechá otevřené všechny možnosti. Otočit a ohlásit konec cyklu by nebylo rozumné vzhledem k přetrvávání inflačních rizik. A pro jednoznačné ohlášení podzimního hiku nebude ve výboru dostatečná shoda. Centrální banky se v takové situaci uchylují k tomu, že budoucí kroky navážou na nově příchozí data z ekonomiky, případně na novou prognózu, která Fed v září čeká. Naopak zklamání pro akcie i dluhopisy by logicky bylo, pokud by Fed nijak neustoupil, zůstal přísný a jasně nalinkoval zářijové utažení.

Co se týče rétoriky, ta si v zájmu kontinuity vypůjčí řadu vět z minulého zasedání. Budeme však zvědavi zejména na případné změny u dvou tezí. Minule měnový výbor předpokládal pro druhé pololetí dvojí zvýšení a předseda Powell hovořil o tom, že do prvního snížení sazeb zbývá pár let. V obou případech by mohlo dojít k určitému otupení jestřábího tónu.

Americké dluhopisové výnosy se dopoledne pohybují mírně pod včerejšími úrovněmi, zatímco v Evropě je to naopak. Eurodolaru to pomáhá trochu výš, momentálně se obchoduje na 1,1075. Ropa je dopoledne prakticky bez pohybu a stejné je to na koruně, která se vůči euru dál nachází u 24,07.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0786 -0.0145 24.0947 24.0560 CZK/USD 21.7365 -0.1860 21.8110 21.7325 HUF/EUR 382.1627 0.6679 382.9729 378.7963 PLN/EUR 4.4284 -0.1155 4.4402 4.4218

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9233 0.4006 7.9242 7.8784 JPY/EUR 155.3670 -0.3173 156.0139 155.2530 JPY/USD 140.2900 -0.4806 140.9760 140.2460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8585 0.1640 0.8587 0.8567 CHF/EUR 0.9550 -0.0785 0.9555 0.9534 NOK/EUR 11.1855 0.2734 11.1877 11.1218 SEK/EUR 11.5114 0.4139 11.5107 11.4427 USD/EUR 1.1075 0.1655 1.1078 1.1060

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4799 0.4736 1.4850 1.4717 CAD/USD 1.3208 0.2402 1.3209 1.3173