Čeká nás "významný týden", kdy se Fed, ECB a Bank of Japan blíží bodu obratu

Americká centrální banka, Bank of Japan a Evropská centrální banka tento týden oznámí klíčová rozhodnutí o úrokových sazbách, přičemž každá z nich se potenciálně blíží klíčovému okamžiku v trajektorii jejich měnové politiky.



Jak uvedl stratég Michael Cahill v e-mailu v neděli: "Toto by měl být významný týden." „Očekává se, že Fed dodá něco, co by mohlo být posledním zvýšením cyklu, který byl dosud známý. ECB bude pravděpodobně signalizovat, že se blíží ke konci svého vlastního cyklu z negativních sazeb, což je sama o sobě velká ‚splněná mise‘,“ řekl Cahill. "Ale jak se blíží ke konci, BoJ by je mohla všechny překonat tím, že by se konečně odrazila ze startovacích bloků."



Fed

Každá centrální banka čelí velmi odlišné výzvě. Fed, který ve středu zakončuje své měnověpolitické zasedání, minulý měsíc pozastavil 10 po sobě jdoucích zvýšení úrokových sazeb, protože červnová inflace spotřebitelských cen ve státech klesla na nejnižší roční míru za více než dva roky. Ale základní sazba CPI, která odstraňuje kolísavé ceny potravin a energií, byla stále meziročně vyšší o 4,8 procent a meziměsíčně o 0,2 procent.



Politici zopakovali svůj závazek snížit inflaci na 2procentní cíl centrální banky a nejnovější tok makrodat posílil dojem, že se americká ekonomika ukazuje jako odolná.



Trh je téměř jistý, že Fed se ve středu rozhodne pro zvýšení o 25 bazických bodů, čímž cílovou sazbu fondů Fed posune na 5,25 procent až 5,5 procenta. Vzhledem k tomu, že inflace a trh práce se nyní soustavně ochlazují, by středeční očekávané zvýšení mohlo znamenat konec 16měsíčního cyklu téměř neustálého zpřísňování měnové politiky.



„Fed oznámil svou ochotu v případě potřeby sazby znovu zvýšit, ale červencové zvýšení sazeb by mohlo být posledním – jak trhy aktuálně očekávají – pokud údaje o trhu práce a inflaci za červenec a srpen poskytnou další důkazy, že mzdové a inflační tlaky nyní ustoupily na úroveň odpovídající cíli Fedu,“ uvedli minulý týden ekonomové z Investors Service ve zprávě z výzkumu. "FOMC však bude udržovat přísnou měnovou politiku, aby pomohla pokračujícímu změkčování poptávky a následně inflace."



To zopakoval Steve Englander, vedoucí globálního výzkumu a makrostrategie pro Severní Ameriku ve , který řekl, že debata do budoucna se bude týkat pokynů, které vydává Fed. Několik analytiků za poslední týden naznačilo, že tvůrci politik zůstanou „závislí na datech“, ale odmítají jakékoli řeči o snížení úrokových sazeb v blízké budoucnosti.



"Existuje dobrý příklad, že září by mělo být přeskočeno, pokud nedojde k výraznému inflačnímu překvapení, ale FOMC se může obávat, že poskytne byť jen mírně holubičí pokyny," řekl Englander. "Podle našeho názoru je FOMC jako meteorolog, který vidí 30% pravděpodobnost deště, ale zkresluje předpověď na déšť, protože dopad z nesprávné slunečné předpovědi je považován za větší než z nesprávné předpovědi deště."



Evropská centrální banka (ECB)

Překvapení zpomalující inflaci se také objevila v eurozóně v poslední době, červnová inflace spotřebitelských cen v celém bloku dosáhla 5,5 procent, což je nejnižší hodnota od ledna 2022. Jádrová inflace však zůstala tvrdohlavě vysoká na 5,4 procent, což je meziměsíční mírný nárůst, a obě čísla stále výrazně překračují 2% cíl centrální banky.



ECB v červnu zvýšila svou hlavní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 3,5 procent, čímž se odchýlila od pauzy Fedu a pokračovala v sérii zvyšování, která začala v červenci 2022.



Podle údajů společnosti Refinitiv trh s více než 99% pravděpodobností dalšího zvýšení o 25 bazických bodů na závěr čtvrtečního zasedání ECB o politice a klíčové údaje centrálních bank odrážejí transatlantické protějšky a udržují jestřábí tón.



Hlavní ekonom ECB Philip Lane minulý měsíc varoval trhy před snižováním úrokových sazeb v příštích dvou letech. Vzhledem k tomu, že zvýšení o čtvrt procentního bodu je téměř předem stanoveno, stejně jako v případě Fedu, se čtvrteční oznámení ECB zaměří na to, co Rada guvernérů naznačí o budoucím vývoji základních sazeb, uvedl hlavní evropský ekonom Paul Hollingsworth.



„Na rozdíl od června, kdy prezidentka Christine Lagardeová řekla, že ‚je velmi pravděpodobné, že budeme v červenci pokračovat ve zvyšování sazeb‘, neočekáváme, že by na zářijovém zasedání předem zavázala Radu k dalšímu zvýšení,“ uvedl Hollingsworth minulý týden v poznámce. "Koneckonců, nedávné komentáře nenaznačují žádné silné přesvědčení ani mezi jestřáby pro zářijové zvýšení, natož široký konsenzus signalizující jeho pravděpodobnost již tento měsíc."



Vzhledem k tomuto nedostatku explicitního směru Hollingsworth řekl, že obchodníci budou číst mezi řádky sdělení ECB, aby se pokusili vytvořit zaujatost směrem ke zpřísnění, neutralitě nebo pauze. Na svém posledním zasedání Rada guvernérů uvedla, že její „budoucí rozhodnutí zajistí, že klíčové úrokové sazby ECB budou upraveny na dostatečně restriktivní úrovně, aby bylo dosaženo včasného návratu inflace k 2% střednědobému cíli, a na těchto úrovních budou udržovány tak dlouho, jak to bude nutné.



BNP Paribas očekává, že to zůstane nezměněno, což podle Hollingswortha představuje „implicitní zaujatost pro další zpřísnění“ s „místností pro kolísání“ v případě, že příchozí údaje o inflaci zklamou. "Poselství na tiskové konferenci by však mohlo být jemnější, ale naznačuje, že by mohlo být potřeba více, než že je potřeba více," dodal. "Lagardeová by se také mohla rozhodnout omezit zaměření na září poukazem na možné ‚přeskočení‘ ve stylu Fedu, což by ponechalo otevřenou možnost zvýšení na následujících zasedáních."



Bank of Japan

Daleko od diskuse na Západě o posledním zpřísnění měnové politiky je otázkou v Japonsku, kdy se jeho centrální banka stane posledním ze zpřísnění měnové politiky.



Bank of Japan v červnu ponechala svůj krátkodobý cíl úrokových sazeb na -0,1 procenta, když poprvé přijala záporné sazby v roce 2016 v naději, že stimuluje třetí největší světovou ekonomiku z dlouhodobé „stagflace“, charakterizované nízkou inflací a pomalým růstem. Politici také ponechali politiku centrální banky v oblasti řízení výnosové křivky (YCC) beze změny.



Přesto byl růst v Japonsku za první čtvrtletí minulý měsíc revidován výrazně výše na 2,7 procenta, zatímco inflace zůstala nad 2% cílem BOJ po dobu 15 měsíců v řadě a v červnu dosáhla meziročně 3,3 %. To podnítilo určité počáteční spekulace, že BOJ může být nucena konečně začít zvrátit svou ultra uvolněnou měnovou politiku, ale trh v pátečním oznámení stále neoceňuje žádné revize sazeb ani YCC.



Řízení výnosové křivky je obvykle dočasné opatření, při kterém centrální banka cílí na dlouhodobější úrokovou sazbu a poté nakupuje nebo prodává vládní dluhopisy na úrovni nezbytné k dosažení této sazby. Podle japonské politiky YCC centrální banka cílí krátkodobé úrokové sazby na -0,1 procent a výnos 10letých státních dluhopisů na 0,5 % nad nebo pod nulou, s cílem udržet inflační cíl na 2 %.



Barclays v pátek poznamenal, že japonská produkční mezera – rozdíl mezi skutečným a potenciálním ekonomickým výstupem – byla v prvním čtvrtletí stále záporná, zatímco růst reálných mezd zůstává v záporných hodnotách a výhled inflace je nejistý. Ekonomové britské banky očekávají na říjnovém zasedání centrální banky odklon od YCC, ale uvedli, že rozdělení hlasování tento týden může být důležité.



„Domníváme se, že Politická rada dosáhne většinového rozhodnutí, přičemž hlasování bude rozděleno mezi relativně jestřábí členy zdůrazňující potřebu revize YCC (Tamura, Takata) a neutrálnější členy, včetně guvernéra Uedy, a holubičí členy (Adachi, Noguchi) v táboře reflacionistů,“ řekl šéf ekonomického výzkumu Christian Keller.



„Myslíme si, že tento odklon od jednomyslného rozhodnutí zachovat YCC by mohl podpořit očekávání trhu ohledně budoucích revizí politik. V této souvislosti bude zvláště důležitá červencová tisková konference po MPM a shrnutí stanovisek zveřejněné 7. srpna.“



Zdroj: CNBC