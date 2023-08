Meziroční inflace v červenci zpomalila na 8,8 pct z červnových 9,7 procenta

Tempo meziroční inflace opět zpomalilo, spotřebitelské ceny v červenci stouply o 8,8 procenta, v červnu byly meziročně vyšší o 9,7 procenta. Kladný vliv na zpomalení inflace měly zejména potraviny, informoval dnes na webu Český statistický úřad (ČSÚ).

Meziměsíčně ceny rostly o 0,5 %, zatímco v předešlých dvou měsících o 0,3 %, což je však pro červenec typické díky sezónním vlivům. Meziroční inflace tak zůstává na nejnižší hodnotě od konce roku 2021, dodal hlavní ekonom Jakub Seidler.





Podle Jakuba Seidlera byla hlavní příčina meziměsíčního růstu cen o 0,5 % růst cen dovolených z titulu letní sezony (+ 23 %), to je však běžný sezónní jev, loni rostly také o 23 %, v červenci roku 2019 o 25 %, v září pak tyto ceny jdou naopak obvykle výrazně dolů. Dalším faktorem byly ceny pohonných hmot (+1,8 ) a pokračující růst cen nájmů (+1,5 %). Dále k růstu přispěl opětovný růst položky imputovaného nájemného, růst cen tabáku, či stravovacích služeb (viz tab. 1, horní část), naopak k poklesu přispěl zejména další pokles cen potravin (-0,8 % mom), energií či zboží pro údržbu domácností.

Tabulka 1: meziměsíční vývoj inflace:







"Spotřebitelské ceny v červenci pokračovaly v oslabování meziročního růstu. Na tento vývoj měly výrazný vliv ceny potravin. Ty již od prosince loňského roku zmírňují svůj meziroční růst, který byl v červenci 9,5 procenta. Oproti minulému měsíci ceny potravin klesly o 0,8 procenta," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Výsledky tak odpovídají i očekáváním analytiků, kteří předpokládali, že inflace v prvním prázdninovém měsíci klesla pod devět procent.



Podle statistiků mezi potravinami a nealkoholickými nápoji zaznamenala mírnější růst cen většina sledovaného zboží. Například zdražení masa zpomalilo na 3,2 procenta z červnových 4,7 procenta, margaríny a ostatní rostlinné tuky meziročně zdražily o 3,6 procenta, zatímco v červnu o 17,1 procenta, a ceny cukru stouply o 44,7 procenta proti červnovému růstu o 50,3 procenta. V bydlení se nižší meziroční nárůst cen týkal plynu a paliv. Plyn proti loňskému červenci zdražil o 35,5 procenta a tuhá paliva o 26,9 procenta.



Nájemné bylo meziročně vyšší o 7,6 procenta, vodné o 16,3 procenta, stočné o 26,9 procenta, elektřina byla dražší o necelou čtvrtinu a teplo a teplá voda téměř o dvě pětiny.



Celkové zdražování ovlivnily ale také potraviny. Třeba ceny vajec se zvýšily zhruba o 28 procent a zeleniny o 29 procent, přičemž brambory byly proti loňskému červenci dražší o tři pětiny.



O více než desetinu zdražily dovolené s komplexními službami a stravovací a ubytovací služby. "Na meziroční snižování cenové hladiny pak působily v červenci ceny v oddíle doprava zejména vlivem cen pohonných hmot a olejů, které byly meziročně nižší o 23,9 procenta," doplnili statistici.



V meziměsíčním srovnání podle nich zdražily zejména dovolené s komplexními službami, a to o 22,8 procenta. Mírně pak stouply ceny pohonných hmot, stravovacích služeb, nájemného nebo elektřiny. Proti červnu naopak zlevnily potraviny, například ovoce o 4,3 procenta, zelenina o 1,7 procenta, pečivo a obiloviny o 0,8 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 4,8 procenta a vejce o 3,3 procenta. V bydlení byl o 1,8 procenta levnější zemní plyn.

"Vzhledem k vysoké srovnávací základně pak meziroční růst cen poklesl z 9,7 na 8,8 %. K poklesu přispívala většina cenových okruhů, i přes to, že některé z nich nadále meziměsíčně rostly (viz tabulka 2). Nejvýrazněji tak efekt srovnávací základny společně s meziměsíčním poklesem působil u potravin, kde se meziroční růst snížil z 11,6 na 9,2 %, což z meziroční inflace oproti červnu „ukouslo“ téměř půl procentního bodu, stejně jako předešlý měsíc. Dalším faktorem byly ceny energií (ceny zemního plynu poklesly o 1,8 %, meziročně z 40 na 35,5 %), a i přes meziměsíční růst také položka imputovaného nájemného. Zde rovněž působí silně efekt srovnávací základny a poměrně vysoká váhá této položky ve spotřebním koši, bez ní by celková inflace činila 9,9 %," doplnil Jakub Seidler.

Tabulka 2: meziroční vývoj inflace:





ČSÚ dnes zveřejnil také informace o červnovém vývoji cen v zahraničním obchodu. Vývozní ceny v červnu zrychlily meziroční pokles na tři procenta z květnových 2,6 procenta a meziroční pokles v dovozu zrychlil na 9,4 procenta z květnových osmi procent. Na snížení vývozních cen mělo vliv především zlevnění polotovarů jako železa a oceli a kovových výrobků. Pokles dovozních cen ovlivnilo především výrazné snížení cen minerálních paliv, tedy ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny. Meziměsíčně vývozní ceny stouply o 0,4? procenta, zatímco dovozní klesly o?0,1?procenta.

