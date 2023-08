Bankovní asociace letos čeká růst HDP 0,1 procenta, příští rok 2,3 procenta

Nová prognóza České bankovní asociace pro letošní rok předpokládá jen velmi mírný růst tuzemské ekonomiky o 0,1 procenta. Proti květnové prognóze se odhad nepatrně zhoršil a vrátil se zpět na odhad z kraje letošního roku. Inflaci pro letošní rok stále čeká 11 procent a v jeho závěru kolem osmi procent. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy, kterou dnes novinářům představila Česká bankovní asociace (ČBA).



V příštím roce by měl růst HDP dosáhnout 2,3 procenta, proti předešlé prognóze je ale také nižší, a to zejména s ohledem na pomalejší ekonomický vývoj v zahraničí. Inflace v příštím roce ale dosáhne v průměru 2,5 procenta a na konci roku dvě procenta. Odhad inflace se proti květnové prognóze mírně snížil s ohledem na dosavadní rychlejší útlum inflačních tlaků.



"Ze zahraničí přichází smíšené zprávy, méně pozitivně v tomto ohledu vyznívá slabá zahraniční poptávka a zejména slabý výkon německé ekonomiky. I z toho důvodu se pro druhou polovinu roku čeká jen velmi opatrné oživování tuzemské ekonomiky, která za celý letošní rok bude jen stagnovat," uvedl hlavní ekonom asociace Jakub Seidler. Inflace v hlavních ekonomikách dosáhla vrcholu.



Na trh práce ekonomické zpomalování dopadá omezeně a míra nezaměstnanosti setrvává na nízkých hodnotách. "Přes předchozí recesi ekonomiky trh práce zůstává napjatý a průměrná míra nezaměstnanosti by měla letos i příští rok zůstat poblíž 3,7 procenta," uvedl analytik J&T Banky Petr Sklenář.



Růst průměrné mzdy letos dosáhne téměř devíti procent. Proti předešlé prognóze se hodnota nepatrně snížila. Vzhledem k dvouciferné inflaci ale za celý letošní rok průměrné mzdy klesnou o dvě procenta, koncem roku by měly začít mírně růst a v příštím roce se zvýší na hodnoty kolem čtyř procent. Nominální růst mezd v příštím roce se stejně jako v předešlé prognóze předpokládá 6,5 procenta.



Úrokové sazby ČNB začnou klesat už letos, někteří členové panelu nicméně počítají s prvním poklesem sazeb až v příštím roce. Koncem příštího roku by se hlavní sazba centrální banky měla nacházet mírně nad čtyřmi procenty. Rozpětí odhadů je poměrně široké a pohybuje se od 3,5 po 5,25 procenta. Kurz koruny pro letošní i příští rok se očekává kolem úrovně 24 korun za euro. Rozptyl odhadů kurzu zůstává stejně jako v dřívějších prognózách značný, a to zejména pro rok příští, kdy se pohybuje pro konec roku od 23,00 po 24,50 koruny za euro.



Prognóza nadále předpokládá citelný pokles spotřeby domácností. Letos by měla klesnout téměř o tři procenta. Ačkoli ve druhé polovině roku se reálný propad tržeb zmírní i vlivem nižší srovnávací základny, spotřeba domácností zůstane nadále utlumená kvůli propadu reálných příjmů. V příštím roce by se měla vrátit k růstu kolem tří procent, což bylo běžné v dobách před pandemií.



Navzdory vysokým deficitům rozpočtu roste zadlužení vůči HDP jen mírně, a to díky vysoké inflaci. Deficit hospodaření státu pro letošní rok odhaduje prognóza ČBA na čtyři procenta HDP stejně jako v předchozí květnové prognóze. Pro příští rok jej očekává 2,8 procenta.



Prognóza České bankovní asociace

Ukazatel 2022 2023 (predikce) 2024 (predikce) Růst reálného HDP (v pct) 2,4 0,1 2,3 Růst spotřeby domácností (v pct) -0,8 -2,7 2,7 Růst vládní spotřeby (v pct) 0,6 2 1 Růst investic (bez zásob, v pct) 3 0 2,5 Růst vývozů (v pct) 7,2 5,2 4,6 Růst dovozů (v pct) 6,3 2 4,9 Míra inflace průměr (v pct) 15,1 11 2,5 Míra inflace na konci roku (v pct) 15,8 8,2 2 Nezaměstnanost průměr (v pct) 3,4 3,7 3,6 průměrná nominální mzda (růst v pct) 5,3 8,8 6,5 průměrná reálná mzda (růst v pct) -8,5 -2 3,9 Vládní hospodaření (v pct HDP) -3,6 -4 -2,8 Vládní dluh (v pct HDP) 44,1 45 45,2 Základní sazba ČNB 2T REPO na konci roku (v pct) 7 6,75 4,25 3M-PRIBOR průměr (v pct) 6,28 7,1 5,5 Základní sazba ECB na konci roku (v pct) 2,5 4,5 4 Kurz CZK/EUR průměr 24,57 23,8 24,26 Kurz CZK/EUR na konci roku 24,28 24 24,2 Růst reálného HDP v eurozóně (v pct) 3,5 0,7 1,1 Ceny ropy brent průměr (USD za barel) 100 82 84 Růst bankovních úvěrů klientských (v pct) 5,7 5,6 5 Růst bankovních úvěrů domácnostem (v pct) 8,3 5,3 5,1

zdroj: ČBA