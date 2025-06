Jan Bureš: Inflace v květnu vzrostla kvůli potravinám a službám

Podle zpřesněného odhadu inflace spotřebitelské ceny v květnu vzrostly o 0,5% meziměsíčně a v důsledku toho meziroční dynamika inflace vzrostla na 2,4% - více než jsme původně čekali my i trh.

Za květnovým překvapením jsou při pohledu do struktury opět do značné míry velmi volatilní potraviny, které meziměsíčně zdražovaly výrazněji než jsme původně předpokládali (o 1,3% meziměsíčně versus 0,9% naše očekávání).

O něco výrazněji ovšem zdražovaly také vybrané služby. Znepokojující z pohledu ČNB bude asi zejména přetrvávající vysoké inflační momentum u imputovaného nájemného - meziměsíční sezónně očištěné anualizované změny za poslední tři měsíce se pohybují okolo 7%. A relativně vysoké inflační momentum hlásí i služby v rekreaci, kultuře, pohostinství či hoteliérství (4,5-5,5%). Naopak o něco výrazněji nakonec letos klesají ceny energií a pohonných hmot.

Při pohledu do budoucna očekáváme v tomto roce dál poměrně vysokou volatilitu. V nejbližších měsících budou dál k meziroční inflaci přispívat významně potraviny a přidají se ve větší intenzitě některé služby. I v nich může sehrávat roli atypická sezónnost posledních let ( zejména v rekreaci a kultuře) - a i proto dosáhneme pravděpodobně krátkodobého inflačního maxima v červnu v blízkosti 2,8%. Následně by se inflace v průběhu léta a podzimu měla začít postupně vracet do blízkosti inflačního cíle s tím jak bude postupně odeznívat silný vliv potravin na meziroční inflaci. Náš letošní odhad pro průměrnou inflaci zatím ponecháváme na 2,3%.