Allianz zvýšila zisk, divize pojišťovnictví překonala správu aktiv

Pojišťovnická skupina , německý vlastník dluhopisového gigantu Pacific Investment Management. , uvedl, že jeho zisk ve druhém čtvrtletí oproti předchozímu roku vzrostl, protože vyšší zisky z pojišťovací činnosti kompenzovaly albší výsledky divize správy aktiv.

Provozní zisk skupiny se zvýšil o 7,1 % na 3,8 miliardy eur (4,2 miliardy dolarů) díky vyšším výsledkům z oblasti životního a zdravotního pojištění v USA, uvedla ve čtvrtek . Segment správy aktiv, do kterého patří i Global Investors, vykázal nižší zisk v důsledku historické krize v oblasti dluhopisů. Společnost Pimco získala za tři měsíce do června od externích klientů přibližně 4 miliardy eur, což je známkou stabilizace důvěry investorů.

Generální ředitel Oliver Baete je uprostřed tříletého strategického plánu, jehož cílem je stabilní růst horní linie, lepší ziskovost a efektivní řízení kapitálu do roku 2024 a zároveň generování miliard eur přebytečného kapitálu. Do značné míry upustil od větších akvizic, čímž připravil půdu pro zpětný odkup akcií a vyšší dividendy, a to navzdory nákladnému právnímu sporu v USA.



Provozní zisk z majetkového a úrazového pojištění vzrostl o 10,8 %, zatímco životní a zdravotní pojištění zaznamenalo nárůst o 22,5 %. Jednotky správy aktiv zaznamenaly pokles o 9 %.



Allianz potvrdila svůj cíl pro provozní zisk v letošním roce, který zhruba odpovídá loňskému zisku ve výši 14,2 miliardy eur.

Zdroj: Bloomberg

uvedla, že externí klienti přidávali peníze do Pimco již druhé čtvrtletí po sobě poté, co v loňském roce došlo k odlivu více než 75 miliard eur. "Dochází ke stabilizaci," uvedl finanční ředitel Giulio Terzariol v rozhovoru pro Bloomberg TV a dodal, že i červencové toky byly pozitivní. "Jsme tak trochu optimističtí, že ve zbytku roku budeme v Pimco nadále pozorovat pozitivní toky," řekl.

Další zpětné odkupy



Agentura S&P Global Ratings uvedla, že očekává, že si udrží solidní provozní výkonnost po celý rok 2023, protože společnost "vykazuje disciplinované upisování s pokračujícími úpravami cen a pevnou kontrolou nákladů". Tato opatření podle agentury pomohou chránit pojišťovnu před rizikem inflace.



Allianz od února 2017 realizovala zpětný odkup akcií v hodnotě 11 miliard eur a v květnu oznámila další program v hodnotě 1,5 miliardy eur. Baete také zvýšil dividendu po rekordním provozním zisku za rok 2022.

Někteří analytici očekávají, že do konce letošního roku vrátí akcionářům více kapitálu. Podle červencové zprávy hamburské banky Berenberg by mohl být spolu s výsledky za třetí čtvrtletí oznámen další odkup v hodnotě 1 miliardy eur.



Tato očekávání přicházejí poté, co Baete uvedl, že s většími transakcemi nespěchá. "Větší transakce v oblasti fúzí a akvizic mají menší šanci na úspěch," řekl Baete v červnovém rozhovoru. "A také musí být zajímavé větší cíle převzetí. Žádné jsem neviděl."

