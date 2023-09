Investiční trefy (i přešlapy) 2023. Webinář s hlavním makléřem Pavlem Mokošem už 12. září od 15:00

Na mém posledním webináři jsme se spolu podívali přímo na vaše otázky a na to, co vás v danou chvíli nejvíce zajímalo. Tentokrát se vrátím zpět k tradingu a 12. září v 15:00 se společně podíváme na moje vybrané letošní obchody. Zaregistrujte se ještě dnes!

Protože se ke svým chybám stavím čelem a snažím se z nich vždy poučit, budeme analyzovat i ty obchody, které nevedly k zisku. Možná se teď ptáte, jaký má smysl dívat se na něco, co se již odehrálo. K čemu je dobré vidět, jak se něco povedlo, a není úplná hloupost dívat se na obchody, které se nepovedly? Jak vám něco takového může být prospěšné?



Pojďme si postupně na tyto otázky odpovědět a začněme tím, že se podíváme na odvěký spor, zda je lepší obchodovat na základě fundamentální nebo technické analýzy. Samozřejmě je ideální, když se technická analýza může opřít i o silný fundament, a přiznám se, že takové situace vyhledávám nejradši. Fundament ale pro mě rozhodně není nezbytnou součástí úspěšného obchodu, když nezřídka se pozitivní fundamentální zprávy objeví až dávno poté, co již akcie poskočila o desítky nebo stovky procent. Proč je technická analýza důležitá? Má vůbec smysl se jí zabývat? Přece ceny akcií ovlivňuje pouze fundament, nebo tomu tak ve skutečnosti není? Podívejme se na jeden příklad.

Akcie se v hodnotách po všech splitech obchodovaly v roce 2019 kolem 14 USD, když na konci téhož roku poskočily dokonce na 28. Vzhledem k tomu, že tato automobilka byla v tomto roce ve ztrátě, nebylo možné ohodnotit firmu na základě PE. Když se v roce 2020 dostala do zisku, její PE vykazovalo úrovně nad 600. To už se ale tento titul v druhé polovině roku 2020 obchodoval nad 60 a dál mohutně posiloval.

Nemusím asi zdůrazňovat, jak zástupy analytiků a dalších investičních expertů měly 1000 důvodů, proč tato „nehorázně předražená“ akcie není na nákup. Přesto akcie končily v roce 2020 nad 230. V úvodu roku 2021 se přiblížily na dosah 300 USD, aby po delší korekci tentýž rok nakonec uzavřely na 400 USD. To se PE u akcií pohybovalo pořád na astronomických 200 bodech. V roce 2021 vyskočil zisk Tesly o 570 %, zatímco akcie Tesly v tomto roce přidaly 50 %. V roce 2022 poskočil zisk Tesly o dalších 125 %, avšak tento titul za celý rok odepsal 65 %. PE u této akcie se v roce 2022 propadl dokonce k 50, ale ani to po delší dobu nepřineslo obnovený nákupní zájem, protože chytří investoři v tuto chvíli realizovali své tučné zisky.

Pětiletý graf vývoje akcií Tesla:





Je zřejmé, že s cenami akcií hýbou jiné síly než samotný fundament (měřený historickými výsledky). Samozřejmě, že cena akcie se čas od času dostane na úroveň své fundamentální hodnoty, ovšem po většinu času kolem této hodnoty osciluje v návaznosti na stovky různých faktorů, které nemusí vždy přímo souviset s fundamentem dané firmy. Pokud by tedy trader u akcií Tesly neustále reagoval na zprávy z minulosti (hospodářské výsledky předešlého období), byl by vlastně pořád úplně mimo. Jedinou oporou nebo aspoň nějakou berličkou mu mohla být technická analýza.

Úplně bohatě by stačilo držet se základů technické analýzy a kupovat akcie při protnutí 200denního klouzavého průměru, a prodejem akcií v případě poklesu ceny pod tento průměr. Tato strategie by vám za zmiňované období vydělala stovky procent. Problém je v tom, že většina investorů (včetně mě samotného) byla v té době příliš zaslepená svou pravdou o zaručeném neúspěchu Muskovy firmy a vzájemně se utvrzovala ve své pravdě s analytiky a experty, kteří si rovněž vůbec nepřipouštěli, že by se mohli mýlit ve svých odhadech. Přece, jak by mohl mít pravdu ten „hloupý a hamižný“ trh?



Samozřejmě, že i tradeři obchodující na základě technické analýzy se často mýlí, ale jejich silnou stránkou obvykle je, že na rozdíl od fundamentálních analytiků nemají problém se se svou pozicí rychle rozloučit. Je celkem běžné, že úspěšní tradeři mají pouze 50% úspěšnost, ovšem pokud rychle zavírají ztrátové pozice při pochybení, a nechávají svým vítězům dostatek prostoru pro růst, dokážou i při této zdánlivě nízké úspěšnosti dosahovat vysokých zisků. To už jsem ale trochu odbočil od našeho původního tématu, ve kterém jsem se snažil obhájit význam technické analýzy.



Když tvrdím, že má smysl dívat se na minulé obchody a analyzovat je, tak vycházím z předpokladu, se kterým nemusí každý souhlasit, a sice, že historie se na trzích opakuje. Existují setupy, vzorce nebo formace, které se na trhu pravidelně opakují, a tím, že je včas správně identifikujete, lze na svou stranu získat určitou výhodu (edge), a tak zvýšit pravděpodobnost úspěšnosti při obchodování.

Věřím, že tím, že se budete dívat na formace, které v minulosti vedly k úspěchu, získáváte určité znalosti, a až v budoucnu na takovou situaci na trhu narazíte, dokážete z dané formace vytěžit maximum. Toto samozřejmě platí pro formace, které dopadly podle očekávání, ovšem velký přínos pro tradera mají i nepovedené obchody, protože představují cennou studnici ponaučení.

Právě proto se domnívám, že je dobré se pravidelně ohlížet i na to, co se nepovedlo, a snažit se z případných chyb poučit. Je zcela přirozené, že se nějaký obchod nepovede, i když jste od začátku do konce neudělali žádnou chybu. S tím se nedá samozřejmě nic dělat a trader se s tím musí umět vyrovnávat.

Mějte na paměti, že strachovat se máte jen o to, co můžete nějak ovlivnit, ať už je to správný setup předcházející nákupu nebo dodržení stop lossu. Ovlivnit, kam se nakonec tržní cena vydá, již není ve vašich silách, a proto byste se tím taky neměli trápit.

