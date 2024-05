Colt CZ dokončil akvizici Sellier & Bellot, čínská ekonomika prochází nevyrovnaným oživením a futures jsou v červeném

Colt CZ dokončil akvizici českého výrobce munice Sellier & Bellot. Čekání na snížení úrokových sazeb Fedem se může protáhnout. Čína doručila data ukazující na nevyrovnané oživení ekonomiky a zavedla opatření na záchranu realitního trhu. Evropské futures jsou dnes v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx -0,2 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX -0,2 %.



Skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) dokončila akvizici českého výrobce munice Sellier & Bellot. Podnik získala od společnosti CBC Europe S.a r.l. (CBC) za 350 milionů dolarů (téměř osm miliard korun) a prostřednictvím nové emise kmenových akcií. V součtu tak celková cena činí 703 milionů dolarů (16 miliard korun), po odečtení čistého dluhu Sellier & Bellot.



Česká spořitelna snižuje provize cizím hypotečním poradcům.



Investoři, kteří čekají, až Fed sníží úrokové sazby, místo toho slyší sbor hlasů volajících po trpělivosti. Několik představitelů Fedu uvedlo, že centrální banka by měla držet vyšší sazby delší dobu, protože čekají na další důkazy, že se inflace zmírňuje. Loretta Mester, John Williams a Thomas Barkin tvrdí, že může trvat delší dobu, než inflace dosáhne 2% cíle centrální banky. Na Wall Street se generální ředitel Jamie Dimon obává inflace více, než trhy. Jeho varování přišlo, když se Dow Average dotkl 40 000 bodů. A členka rady guvernérů ECB Isabel Schnabel v Evropě mezitím varovala před snižováním úrokových sazeb v červnu a červenci.



Růst čínských spotřebitelských výdajů v dubnu nečekaně zpomalil, zatímco průmyslová výroba zrychlila, což zvýraznilo nevyrovnané oživení ekonomiky a krize realitního trhu nadále tlačí na domácí poptávku. Čína uvedla, že ceny domů klesaly v dubnu rychlejším tempem. Čína také v rámci sanace realitního trhu zrušila národní minimální úrokovou míru pro hypotéky a snížila poměr vlastního podílu u prvních kupců na 15 % a u druhých domů na 25 % z původního 20 %, resp. 30 % podílu. Peking také uvedl, že místní vlády by měly za rozumnou cenu převzít komerční domy a přebudovat je na dostupné bydlení.



Ping An Insurance, akcionář , zvažuje snížení svého 8% podílu, říkají lidé obeznámení s touto záležitostí. Jednou z možností je další prodej akcií, podobný prodeji za 50 milionů dolarů, který zveřejnil minulý týden. Další možností je suverénní investiční fond nebo bohatý investor na Středním východě, který by převzal značný podíl.



Renaissance Technologies, kvantitativní fond založený zesnulým Jimem Simonsem, před poslední rally nakoupil akcie společností AMC Entertainment a GameStop. Tento krok přišel před prudkým nárůstem, díky kterému se akcie obou společností více než zdvojnásobily. Pohyby na meme akciích se však od té doby ochladily, ve čtvrtek AMC i GameStop klesaly.