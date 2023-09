Pravděpodobnost recese a bubliny na trhu

David Rubenstein z Carlyle Group v rozhovoru na Bloombergu hovořil o své konverzaci se známým investorem Jeremy Granthamem. Ten byl podle Rubensteina schopný odhadnout vznik několika akciových bublin a nyní tvrdí, že minibublina je na umělé inteligenci. Fed podle Granthama téměř nikdy nedokáže správně odhadnout nástup recese, nyní americká centrální banka počítá s tím, že se jí ekonomika vyhne, ale Grantham věří v opak.



Rubenstein se domnívá, že bublinu nelze s jistotou určit předem, ale až poté, co praskne. Vznik bublin je pak podle něj dán zejména strachem investorů z toho, že jim uniknou vysoké zisky. Tímto strachem pak trpí i vysoce inteligentní lidé a Rubenstein v této souvislosti zmínil Isaaca Newtona. Ten dokonce ve snaze nepromeškat investiční příležitost použil svůj dům jako zástavu pro úvěr a nakonec „vše ztratil“.



Rubenstein se domnívá, že Grantham se proslavil zejména tím, že v letech 1998 a 1999 hovořil o internetové bublině, které se také ve svých investicích vyhnul. Obecně se pak „nebojí jít proti převažujícímu názoru a říkat ostatním, že nejsou chytří a dělají chybu.“ Rubenstein se přitom domnívá, že řada lidí se bojí, že někoho urazí, když mu řekne podobná slova, ale Grantham se takové konverzaci nevyhýbá.



Grantham se podle Rubensteina domnívá, že „Amerika nedělá dost v oblasti změn klimatu“. Investor je tu sám hodně aktivní a investuje například do společností zaměřených na „zelené technologie“. Pak se diskuse opět stočila k bublinám a Rubenstein k nim uvedl, že pokud před nimi někdo varuje, znamená to, že většině na trhu říká, že se mýlí.



Jak bylo zmíněno, Grantham se na rozdíl od americké centrální banky domnívá, že americké hospodářství klesne do recese. Následující graf pak ukazuje pravděpodobnost recese podle ekonomů a porovnává jejich odhad s konsenzem. Ten nyní vidí její pravděpodobnost na 60 %, ekonomové banky se ve svém odhadu výrazně liší, protože nyní jej snížili na 15 %.





Zdroj: Bloomberg, X