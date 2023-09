Valuace titulů s expozicí na umělou inteligenci: Vzniká na trzích bublina, nebo je raketový růst opodstatněný?

Dosavadní vítězové v dynamicky se rozvíjejícím odvětví umělé inteligence mají silné fundamenty a méně extrémní valuace v porovnání s předchozími obdobími bujarého růstu, uvádějí stratégové . Reagují tak na obavy, zda kolem AI nevzniká na trzích bublina.

„Věříme, že jsme v relativně rané fázi nového technologického cyklu, který pravděpodobně povede k dalšímu růstu cen akcií,“ napsal tým vedený Peterem Oppenheimerem v poznámce s názvem „Proč umělá inteligence není bublina“ (Why AI Is Not a Bubble). Akcie vedoucí současnou AI rally na trzích se obchodují na významně nižších úrovních než největší firmy během minulých technologických bublin, řekl Oppenheimer. Dnešní společnosti jsou navíc už ziskové a generují peněžní prostředky.

Vydání chatbotu ChatGPT od OpenAI minulý rok podpořilo poptávku po generativní umělé inteligenci, poháněnou potenciálem technologie narušit sektory od bankovnictví přes vzdělávání až po kinematografii.

Stratégové předpokládají, že do dvou let budou vidět dalekosáhlé dopady z AI napříč jednotlivými obory, přičemž tuto technologii charakterizovali jako „novou růstovou záležitost“ na akciovém trhu.

Nadšení podnítilo spěch identifikovat vítěze rané fáze AI závodu. Výrobce čipů slouží jako plakátové dítě této skupiny, akcie společnosti totiž letos posílily už o 224 %. Američtí analytici GS přišli s košíkem firem, které mají největší dlouhodobý potenciál podpoření zisků na akcii díky AI, přičemž mediánová akcie v jejich košíku by mohla zaznamenat růst zisků o 72 % oproti základnímu scénaři.

Index Nasdaq 100 tento rok zatím přidal 41 %, v porovnání s 18% růstem širšího indexu S&P 500. Fakt, že technologické akcie dosáhly lepších výsledků navzdory rostoucím výnosům dluhoposů ukazuje, že investoři předpokládají, že vyšší míra růstu v budoucnu dokáže vyvážit vyšší diskontní sazby, uvedli stratégové GS.

Graf: Vývoj růstu ceny akcií a indexů Nasdaq 100 , S&P 500 (YTD, v %, normalizován k 30.12.2022):

Zdroj: Bloomberg

Optimismus GS stojí v příkrém rozporu k opatrnějšímu přístupu ze strany dalších investičních bank. Podle upozornění stratégů AI neuchrání technologické akcie před negativním dopadem vyšších sazeb po delší dobu, zatímco říká, že bublina se blíží vrcholu.

Jedna výzva je jak ocenit a vyčíslit rozsah benefitů z AI, stejně tak jak vybrat vítěze a poražené, uvedlo GS.

„Vzhledem k tomu, že nacenění aktuálně dominantních společností je vysoké ale ne nadměrné, obecně věříme, že jsme stále v první fázi typické technologické vlny,“ napsali stratégové GS. „Pokud je toto ten případ, naznačuje to, že se v této oblasti budou dále objevovat noví hráči a že ocenění v této části trhu bude stále vyšší.“

Analytik Oppenheimer z GS minulý rok správně odhadl loňský propad akcií, ačkoli jeho názor z konce června, že akciová rally v roce 2023 bude zasažena vyššími sazbami se zatím nenaplnil.

Zdroj: , Bloomberg