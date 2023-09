Je Nvidia levná?

Ben Reitzes z Melius Research ve své nové analýze tvrdí, že akcie společnosti NVIDIA jsou relativně levné. Jde o titul, jehož cena prudce roste a podle některých názorů se jeho valuace nachází hodně vysoko. Reitzes ale na CNBC vysvětloval, proč vidí situaci opačně. Klíčový je podle něj růst zisků této společnosti, který znamená, že pokud jsou valuace měřeny relativně k ziskům očekávaným pro příští rok, akcie není nijak drahá, spíše naopak.



Analytik míní, že NVIDIA by měla dosáhnout 40% růstu tržeb a zisků na akcii, podle něj jde navíc pravděpodobně o konzervativní odhad. Pokud jej pak použije pro kalkulaci valuačních násobků, vyjdou mu čísla, která jsou ve srovnání se společnostmi, jako je , poměrně nízko. K tomu analytik dodal, že tento růst je dán tím, jak se vyvíjí celý trh, na kterém se NVIDIA pohybuje. Včetně toho, že společnosti nabízející cloudové služby prudce zvyšují své investice a Google nedávno ohlásil nové partnerství se společností NVIDIA.



Analytik má u této akcie cílovou cenu na 730 dolarech, důvodem je i to, že NVIDIA je nyní v oblasti umělé inteligence to samé, jako je značka „Intel Inside“ na počítačích. Výdaje a investice jiných firem do oblasti umělé inteligence přitom podle experta prudce porostou. Na CNBC k tomu uvedli, že medvědi na této akcii se domnívají, že růst poptávky a tržeb bude pouze jednorázový. Reitzes ale míní, že jde o dlouhodobý trend a NVIDIA má „platformu“, která jí dovolí tento trend udržet. Přirovnal ji v tomto ohledu k Applu, u kterého se podle něj někteří lidé také domnívali, že jde o cyklickou firmu, nicméně i vytvořil platformu, která mu dává dlouhodobý růstový potenciál.



Analytik se domnívá, že NVIDIA nyní profituje z rozhodnutí, která padla před řadou let. Z nich dnes těží a zajišťují jí konkurenční výhodu. To neznamená, že na trhu nemohou uspět i jiní, ale podle experta je nepravděpodobné, že by NVIDIA ztratila svou dominanci. Reitzes na závěr ke své analýze a doporučení uvedl, že jen poukazuje na evidentní věci. Včetně toho, jakého růstu společnost může dosahovat a jaký je poměr současné ceny akcií k budoucím ziskům. Jeho klienti v této souvislosti zmiňují například obavy z poklesu objednávek, jak ale bylo uvedeno, podle analytika je růst firmy udržitelný dlouhodobě. A její management podle něj dělá dobrou práci i na straně komunikace s investorskou veřejností.



