Moody’s Analytics: Sazby nemusí jít dolů až s inflací u 2 %, ekonomika si vede dost dobře

Fed začne snižovat sazby ve chvíli, kdy bude jasně znát, že inflace se pohybuje směrem k cíli ve výši 2 %. Na to, aby sazby šly dolů, tedy nemusí být tohoto cíle přímo dosaženo, stačí, aby se k němu inflace přesvědčivým způsobem blížila. Pro CNBC to uvedl Mark Zandi, který působí jako hlavní ekonom v Moody’s Analytics.



Na CNBC uvedli, že data přicházející z amerického hospodářství vyznívají smíšeně, některá mohou naznačovat na ochlazení, ale další ukazují opačným směrem. Podle jiných ekonomů pak dokonce hospodářská aktivita nabírá na obrátkách. Zandi k tomu řekl, že ekonomika si vede „dost dobře“, potenciál se pohybuje blízko 2 %, ale současný skutečný růst je vysoko nad ním. „To je mimochodem důvod, proč výnosy dlouhodobých obligací tolik vzrostly,“ dodal expert.



Ekonom se ale také domnívá, že před americkou ekonomikou stojí překážky, které by měly její růst tlumit. Zmínil v této souvislosti horšící se kvalitu některých úvěrů, stávky v automobilkách, vyšší sazby a také ceny ropy. Ochlazuje i trh práce a znatelný je klesající tlak na růst tržeb. Následující graf ukazuje výsledky průzkumu BofA, podle kterých nyní většina dotázaných čeká měkké přistání americké ekonomiky, ale ve srovnání s předchozími měsíci se jejich podíl snižuje a naopak roste podíl těch, kteří čekají přistání tvrdé:





Zdroj: X



Chris Harvey z Securities se na CNBC věnoval zejména vývoji na akciích. Podle něj je „fundament v pořádku“ a výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů vzrostly do značné míry kvůli „špatnému managementu“ nabídky těchto obligací ze strany ministerstva financí. Podle stratéga může index S&P 500 uzavřít rok na 4420 bodech, podmínkou je „trocha stability a zisky pokračující v dosavadním směru“.



Podmínkou dalšího růstu akcií je pak podle experta i to, aby si Fed byl vědom dosavadního růstu sazeb a jeho dopadu na ekonomiku, který se ještě nemusel plně projevit. K tomu je nutné, aby ministerstvo financí pochopilo, že nabídka dluhopisů během léta byla příliš vysoká, přehodnotilo svůj postup a trhy uklidnilo. K vývoji v příštím roce pak Harvey uvedl, že podle něj nepřijde nijak silné oživení amerického hospodářství, to totiž v minulosti přicházelo jen po hlubších recesích. K tomu se ještě plně neprojevilo dosavadní monetární utahování.





Zdroj: CNBC