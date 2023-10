Šéf Fedu nechává otevřenou cestu vyšším sazbám: Inflace je stále příliš vysoká

Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell nevyloučil další zvyšování úrokových sazeb. Ve svém projevu v Ekonomickém klubu v New Yorku přitom poukázal na sílu americké ekonomiky a přetrvávající napjaté podmínky na trhu práce. Inflace zůstává podle Powella příliš vysoká. Centrální banka se pomocí zpřísňování měnové politiky snaží dostat inflaci ke svému dvouprocentnímu cíli.

"Inflace je stále příliš vysoká a několik měsíců dobrých údajů je pouze začátkem toho, co bude potřeba k vybudování důvěry, že inflace trvale klesá směrem k našemu cíli," řekl Powell. "Zatím nemůžeme vědět, jak dlouho budou tyto nižší hodnoty přetrvávat nebo kde se inflace v příštích čtvrtletích ustálí," dodal.



"Ačkoli tato cesta bude pravděpodobně náročná a nějakou dobu potrvá, jsem se svými kolegy zajedno v odhodlání snížit inflaci udržitelným způsobem na dvě procenta," dodal šéf Fedu. "Hospodářská data z posledních měsíců ukazují pokračující pokrok směrem k oběma cílům našeho dvojího mandátu, kterým je maximální zaměstnanost a stabilní ceny," dodal Powell.



V září se spotřebitelské ceny v USA meziročně zvýšily o 3,7 procenta, tedy stejným tempem jako v srpnu. Loni v červnu se meziroční míra inflace v USA vyšplhala až na 9,1 procenta, byla tak nejvýše za více než 40 let.



Powell dále naznačil, že trh práce a hospodářský růst možná budou muset zpomalit, aby bylo nakonec dosaženo cíle Fedu. "Dosavadní údaje naznačují, že udržitelný návrat k našemu dvouprocentnímu inflačnímu cíli bude pravděpodobně vyžadovat období růstu pod trendem a určité další zmírnění podmínek na trhu práce," konstatoval.



Powell také upozornil na řadu nových "nejistot a rizik", které musí Fed zohlednit. Mezi ně patří nová geopolitická rizika vyplývající z "děsivého" útoku palestinské militantní skupiny Hamás na Izrael, uvedl Powell. "Úlohou Fedu jako instituce je sledovat tento vývoj z hlediska jeho ekonomických důsledků, které zůstávají velmi nejisté," řekl.



Šéf Fedu také upozornil na nedávný nárůst výnosů dluhopisů americké vlády, který pomohl "výrazně" zpřísnit celkové finanční podmínky.



Od nadcházející soboty do zasedání měnového výboru, které se koná 31. října a 1. listopadu, se zástupci Fedu nesmí k měnové politice vyjadřovat.

