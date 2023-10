Oppenheimer: Nesázet proti námořníkovi, který se konečně dostal na pevninu a S&P 500 na konci roku na 4900 bodech

Americká centrální banka na jednu stranu pevně stojí za tím, že dosáhne svého inflačního cíle, na stranu druhou během celého cyklu zvedání sazeb věnuje velkou pozornost tomu, jaký má její politika dopad na různé části hospodářství. Spotřebitel tak zůstává relativně silný, a to platí o celé ekonomické aktivitě. Pro Yahoo Finance to uvedl hlavní investiční stratég Oppenheimer Asset Management John Stoltzfus.



Další růst akciového trhu bude podle stratéga záviset zejména na „kvalitě výsledkové sezóny“. On sám přitom považuje ziskovost amerických obchodovaných firem za odolnou a společnosti podle něj budou schopné vykázat jak růst tržeb, tak růst zisků. Blížící se konec cyklu zvedání sazeb ale také znamená, že „bude potřeba trpělivosti“.



Příležitosti na americkém akciovém trhu stratég vidí v technologiích a obecně u společností ziskových se silným tokem hotovosti, které nabízí pro spotřebitele klíčové produkty a služby. K tomu by měl být zajímavý průmysl včetně strojírenství, letectví či investičních celků pro energetiku.



Stoltzfus by také nesázel „proti americkému spotřebiteli“. Podle svých slov se na akciovém trhu pohybuje asi čtyřicet let a za tu dobu zjistil, že v dobrých časech americký spotřebitel „nakupuje jako námořník, který se po dlouhé době na moři dostal na pevninu.“ V časech horších pak „utrácí stále, ale jen na jiných místech.“



Pokud by spotřebitelé měli nyní změnit své chování a „nakupovat jinde“, znamenalo by to podle experta větší konkurenční tlak v některých částech ekonomiky. A následně dezinflační vývoj, který by pomáhal Fedu ve snaze snížit inflaci. Spotřebiteli by pak měl pomáhat nadále silný trh práce.



K monetární politice stratég uvedl, že konec éry levných peněz je pro ekonomiku pozitivní, i když ti, kteří pracují s vyšší mírou zadlužení, proti současné politice a vyšším sazbám „protestují“. Nicméně běžně by ti, kteří si peníze půjčují, měli věřitelům nabídnout odpovídající kompenzaci. Jinak řečeno, sazby i výnosy dluhopisů by se neměly pohybovat na extrémně nízkých úrovních.



Na akciovém trhu by pak prostředí vyšších sazeb mohlo omezovat spekulace a investoři by měli být „více testováni na to, jaké jsou jejich záměry, zda jsou krátkodobé, či dlouhodobé povahy.“ Stoltzfus přitom nyní odhaduje, že index S&P 500 uzavře letošní rok na 4900 bodech.





