Víkendář: Firmy, které na poli nových technologií zatím excelovaly, nemusí být konečnými vítězi

Umělá inteligence a další nové technologie mají velký potenciál, investoři jsou ale stále opatrní a zaměřují se zejména na velké firmy. Ty ale nakonec nemusí být těmi, kdo bude z nových technologií těžit. Pro CNBC to uvedla Cathie Wood z investiční společnosti Ark Invest. Jako příklad uvedla Google, který může být ohrožen tím, co dovede například ChatGPT.



Google ale podle investorky také na novou situaci a změny reaguje a „nyní dává i odpovědi“. Takže Wood vidí vývoj jako otevřený. AI nakonec může být i pro Google „tou nejlepší věcí, která se mu mohla stát.“ Pointa spočívá v tom, že změny každopádně přijdou a podle expertky „ti, kteří vítězí v posledním kole technologických změn, nejsou těmi, kteří vítězili v kolech předchozích.“ V tomto smyslu je tedy její firma vůči velkým technologickým firmám opatrná, i když jiní investoři se orientují ve velkém právě na ně.



Wood se domnívá, že „na každý dolar investovaný do hardwaru spojeného s umělou inteligencí půjde pravděpodobně asi dvacet dolarů investovaných do softwaru“. A na tomto předpokladu stojí některé investiční teze její společnosti. Wood také klade důraz na to, aby společnosti měly nejen zkušenosti v oblasti AI, ale i velký objem vlastních dat, která mohou v této oblasti využívat. Hodnotná data a informace má podle ní například Twilio, díky čemuž je schopná jiným firmám říci, co stojí za chování zákazníků a těch, kteří mohou využívat jejich služby.



Na otázku týkající se akcií Tesly a Elona Muska Wood odpověděla, že podle ní je Musk schopen dobře řešit problémy a zároveň je člověkem, který se intenzivně věnuje novým technologiím a jejich využití v praxi. Elektromobily se přitom nyní dostávají do fáze masovější výroby. Dalším významným krokem je přechod k autonomnímu řízení. Právě tato oblast je tak podle investorky tím, čemu se nyní Musk věnuje a jeho aktivita týkající se bývalého Twitteru mu v cestě nestojí.



Elektromobilům se na CNBC věnuje i v samostatné reportáži, ve které tvrdí, že prodat elektromobil nyní v USA trvá asi dvojnásob delší dobu než v lednu. Vozů se spalovacími motory se to přitom netýká. Podle CNBC také více než polovina Američanů věří, že „v elektromobilech je budoucnost“, u dealerů je ale tento názor jen asi třetinový. K tomu novináři dodávají, že prudce snižuje ceny. Prodeje u některých startupů přináší zklamání a u svého modelu F-150 zvyšuje výrobu hybridů, protože poptávka po jeho elektromobilech začíná stagnovat.



Zástupce dealera Mercedesu pro CNBC řekl, že podle něj je nyní na trhu převis nabídky nad poptávkou. Nejde přitom o to, že by zákazníci nezvažovali elektromobil jako jednu z možností, ale u řady z nich nakonec převáží obavy z malého dojezdu a nedostatku nabíjecích stanic. „Možná se tak novým směrem pohybujeme příliš rychle.“

Zdroj: CNBC