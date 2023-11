Turbulence v OpenAI jsou projevem tenzí kolem samotné umělé inteligence

Yahoo Finance se věnuje širšímu kontextu dění kolem OpenAI. Poukazuje na to, že tato společnost původně vznikla jako nezisková organizace, později ale v rámci snah o získání vnějšího kapitálu přešla na ziskový model. Amy Webb z Future Today Institute a Sinan Aral, který působí jako profesor na MIT pak na Yahoo diskutovali o tom, nakolik spory mezi představenstvem společnosti a jejím ředitelem Samem Altmanem ukazují na širší témata týkající se umělé inteligence (AI).

Aral se domnívá, že současné dění zapadá do celkové diskuse, kdy na jedné straně stojí obavy z negativních důsledků AI a na straně druhé firemní inovace, které se snaží dostat technologie co nejrychleji a nejefektivněji na trh. I v případě OpenAI totiž proti sobě stála snaha o větší bezpečnost a pomalejší postup a přístup Altmana a „pravděpodobně i Microsoftu“, který naopak preferoval co největší rychlost.

Webb se domnívá, že je třeba věnovat velkou pozornost tomu, jak jsou skutečně vedeny a spravovány velké společnosti, které se věnují novým a potenciálně přelomovým technologiím. V případě OpenAI došlo například k tomu, že ve vedení firmy bylo „šest nezkušených lidí v představenstvu“, šlo přitom o společnost, do které vložili kapitál investoři, kteří „v určitý časový bod budou požadovat svou návratnost“. Webb tak míní, že u nových technologií nestačí sledovat jen jejich samotný vývoj, ale i to, jak jsou financovány a jak vypadají společnosti, které na nich pracují.

Webb poukázala i na to, že „Spojené státy přestaly financovat základní výzkum“. Tyto finance tak poskytují soukromí investoři a není pak divu, že to činí ve vidině odpovídající návratnosti. Od toho se pak odvíjí přístup firem a pokud se to má změnit, musí dojít i k posunu na straně financování. „Musí přijít jiné zdroje, to je jádro věci.“ K tomu expertka dodala, že změny v představenstvu OpenAI, kam mimo jiné přišel Larry Summers, u ní budí důvěru, protože v takovém orgánu by měli sedět zralí lidé. Nicméně celé dění kolem OpenAI podle ní ukazuje na nutnosti hlubších změn, které budou stát na systému motivací a odměn.

Aral se domnívá, že v delším období nejdou snahy o dosažení ziskovosti a bezpečnosti proti sobě. Pokud totiž chce být firma dlouhodobě zisková, nemůže mít rizikový produkt: Musí ale mít skutečně dlouhodobý pohled a strategii. Aral tedy vidí prostor pro optimismus, ale jeho základem musí být mimo jiné právě zmíněný dlouhodobý přístup. Webb dodala, že také záleží na tom, co kdo považuje za bezpečnost dané technologie. Pohled na tuto věc podle ní mohou negativně ovlivňovat různé úvahy typu „terminátor“, v praxi jde ale o „méně grandiózní věci“, jako je snížení rizika na straně rozhodování managementu a představenstva společností.

Oba experti hovořili o tom, že OpenAI může fungovat jako ekosystém, na kterém se bude podílet více firem. Webb k tomu dodala, že v takovém ekosystému hraje důležitou roli cloud. A nově vznikající firmy čelí riziku, že pokud se v takovém prostředí „dostanou příliš daleko od místa, kde se přijímají rozhodnutí,“ neuspějí.

Zdroj: Yahoo Finance