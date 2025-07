Rozbřesk: Co dnes čekat od ECB?

Na dnešním zasedání ECB se sazby s velmi vysokou pravděpodobností měnit nebudou a zůstanou na dvou procentech. Klíčovou otázkou je podobně jako v případě ČNB, zda se na podzim těšit ještě na jedno snížení sazeb, anebo je dvouprocentní stanice “konečnou” v tomto cyklu snižování sazeb?



V eurozóně, podobně jako v Česku, vidíme v posledních měsících kombinaci relativně solidních čísel z reálné ekonomiky ukazujících na relativní odolnost hospodářství vůči stávající úrovni amerických cel. Problém je, že odolnost se může ukázat jako dočasná - některé firmy mohou dočasně strategicky dotovat setrvání na americkém trhu nebo dodávky přesouvat v čase dopředu v obavách z dalšího navyšování celní zátěže a nic z toho nemusí trvat “věčně”.

A právě nárůst obchodního napětí v posledních třech týdnech a rostoucí riziko zavedení 30procentníchamerických cel v průběhu srpna povede pravděpodobně evropské centrální bankéře k obezřetnosti. Nebudou podle nás interpretovat poslední solidní čísla z ekonomiky (PMI, exporty) přehnaně optimisticky a ponechají ve hře možnost dalšího snížení úrokových sazeb.

Tomu mohou napomáhat i poslední inflační čísla, která potvrzují ve struktuře postupné odeznívání inflačních tlaků. Zatímco celková inflace v červnu zůstala v okolí dvou procent, tak jádrová zvolnila na 2,3 procenta. Oproti Česku a obecně střední Evropě v eurozóně o poznání rychleji odeznívá zvýšená inflace ve službách, která se nyní pohybuje v okolí tří procent (zatímco v Česku lehce nad 5 %). I proto zůstávala dosavadní komunikace evropských centrálních bankéřů lehce holubičí, a to nehledě na příznivější čísla z reálné ekonomiky.

Výjimkou potvrzující pravidlo byla zatím Isabel Schnabelová, která řekla, že s ohledem na dobrá čísla z ekonomiky a plánovanou německou fiskální expanzi je “laťka pro další snížení sazeb nastavena velmi vysoko”. Většinový, dnes komunikovaný názor, však ponechá podle nás možnost dalšího snižování sazeb “ve hře” a bude jej podmiňovat “nově příchozími čísly” a dalším “vývojem v obchodních jednání”.

*** TRHY ***



Koruna

Spekulace o možné obchodní dohodě mezi EU a USA se koruně líbí a atakuje v letním obchodování technické úrovně na 24,60 EUR/CZK. Dnešní zasedání ECB by velké překvapení přinést nemělo (viz úvodník) a diferenciál mezi tržními českým a eurovými sazbami se hýbat příliš nebude. Bez jistoty ohledně podoby obchodních vztahů mezi EU a USA bude pro korunu složitější vydat se dál směrem k výrazně silnějším úrovním….



Eurodolar

Eurodolar kotví v blízkosti hranice 1,18, když společnou evropskou měnu zřejmě uklidnilo, že podle spekulací v médiích vyjednávání o nové obchodní dohodě mezi USA a EU směřuje k podobnému výsledku, jakého dosáhlo Japonsko. To by znamenalo, že by vývozci EU čelili 15procentnímu clu, přičemž je možné, že v některých případech by se podařilo vyjednat nějaké výjimky. Zde jde zejména o to, jak se dohodne dodatečné sektorové clo na automobily. Zdá se přitom, že eurodolar by mohl být s takovým výsledkem spokojen, byť pro EU to nemusí být úplně férová dohoda.

Dnes bude v centru pozornosti zasedání ECB, respektive především následná tisková konference Christine Lagardeové a její výroky směřujícímu k zářijovému zasedání. Na rozdíl od toho dnešního, kde trh najisto počítá s tím, že sazby se měnit nebudou, je trh dost rozpolcen, zdali ECB sníží hlavní depozitní sazbu o dalších 25 bazických bodů.