Důvěra v ekonomiku ČR v červenci meziměsíčně klesla, nižší byla u podnikatelů

Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně klesla o 0,4 bodu na 99,7 bodu. Snížila se druhý měsíc za sebou. Podruhé v řadě se snížila také u podnikatelů, zatímco u spotřebitelů se po dvouměsíční stagnaci důvěra výrazně zvýšila, a dosáhla nejvyšší úrovně od září 2021. Plyne to z informací na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ).



Mezi spotřebiteli důvěra v ekonomiku Česka proti červnu vzrostla o 3,4 bodu na 104,1, mezi podnikateli klesla o 1,2 bodu na 98,8.



"Podniky se stále potýkají s nedostatečnou poptávkou, kterou uvádí jako významnou bariéru růstu produkce téměř polovina dotázaných podniků v průmyslu a přibližně třetina respondentů ve stavebnictví," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.



Ve sledovaném měsíci se tak zvýšila jen důvěra obchodníků, a to o 2,6 bodu na 97,3. Nejvíce, o 2,1 bodu, pak klesla důvěra mezi podniky ve vybraných odvětvích služeb, kde dosáhla hodnoty 102. Mezi průmyslovými firmami se snížila o bod na 93,5. Důvěra stavebních podniků stagnovala na červnové hodnotě 121,2 bodu.



Naopak mezi spotřebiteli se podle ČSÚ obavy ze zhoršení ekonomické situace v Česku postupně snižují. "Domácnosti jsou rovněž optimistické ve výhledu vývoje vlastní finanční situace v příštích 12 měsících," uvedla Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.



"Ukazuje se, že spotřebitelé vnímají svou zlepšující se finanční situaci související s růstem reálných mezd a zkrocenou inflaci. Jsou současně benevolentnější vůči globálnímu vývoji, když nevnímají tak silně geopolitické hrozby, jež jsou pro ně často méně hmatatelné a nepropisují se tak rychle do jejich běžného života," řekl ČTK analytik PwC Dominik Kohut. Nestabilitu ve světě, ať už vojenské či obchodní konflikty, naopak silně reflektují podnikatelé, kteří se podle něj obávají dalších negativních vlivů na chybějící poptávku.



Hlavní příčinou poklesu v průmyslu a službách je nedostatečná poptávka, kterou jako bariéru uvádí téměř polovina průmyslových a třetina stavebních firem, upozornil předseda představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů Aleš Perutka. Méně domácností podle něj očekává zhoršení ekonomické situace. Klesá i podíl těch, kteří neplánují velké nákupy, přestože obavy z růstu cen mírně narostly a čtvrtina domácností sotva vychází s penězi, podotkl.



Červencové sentimenty z pohledu vývoje ekonomiky na začátku třetího kvartálu vyznívají podle analytika Banky Creditas Petra Dufka poměrně pozitivně a signalizují pokračování pozvolného hospodářského růstu. "Očekávané dvouprocentní tempo ekonomiky rozhodně neohrožují," poznamenal.

