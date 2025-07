ECB si po roce bere pauzu, čeká na vyjasnění obchodních vztahů

Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 2 %, jak se očekávalo. Po roce uvolňování měnové politiky si nyní dává pauzu, aby vyčkala na jasnější vývoj obchodních vztahů Evropy se Spojenými státy. Depozitní sazba, sazba pro hlavní refinanční operace a sazba mezní zápůjční facility tak zůstávají na úrovni 2,00 %, 2,15 % a 2,40 %.



„Sazby ve výši 2 % se nacházejí přesně uprostřed neutrálního pásma ECB, které činí 1,5 až 2,5 %. Nejistota je však mimořádně vysoká a pokud by došlo k eskalaci obchodního napětí, může být v průběhu roku nutné další uvolnění politiky, aby se podpořila důvěra podniků a spotřebitelů,“ uvedl Marchel Alexandrovich, ekonom společnosti Saltmarsh Economics.



Podle ECB se inflace aktuálně nachází na jejím střednědobém cíli ve výši 2 %. Příchozí informace celkově odpovídají předchozímu hodnocení inflačního výhledu. Domácí cenové tlaky nadále zvolňují a růst mezd zpomaluje, uvádí banka ve svém prohlášení.



Ekonomika podle Rady guvernérů ECB zatím prokazuje v náročném globálním prostředí celkovou odolnost. Současně však zůstává toto prostředí mimořádně nejisté, zejména kvůli obchodním sporům, upozorňují bankéři.



Analytici očekávají, že případné další snížení sazeb by mohlo přijít nejdříve v září. Podle poznámky banky UniCredit je rozhodnutí ponechat sazby beze změny nekontroverzní, a to právě vzhledem k riziku negativního vývoje v souvislosti s hrozícími americkými cly, uvedla agentura AP. Finanční trhy však podle UniCredit očekávají, že výsledná celní sazba bude nižší.



Centrální banka zahájila snižování úroků loni v červnu. Depozitní sazbu od té doby, včetně dnešního rozhodnutí, snížila již osmkrát, vždy o čtvrt procentního bodu. V červenci 2022 začala ECB sazby zvyšovat s cílem dostat pod kontrolu inflaci v eurozóně, avšak v říjnu téhož roku zvyšování přerušila. Až do loňského června pak držela sazby beze změny.



Rada guvernérů je podle ECB odhodlána zajistit stabilizaci inflace na svém 2% střednědobém cíli. „Rozhodnutí Rady guvernérů o úrokových sazbách budou vycházet z jejího hodnocení inflačního výhledu a souvisejících rizik – s přihlédnutím k příchozím ekonomickým a finančním údajům, dynamice jádrové inflace a síle transmise měnové politiky. Rada guvernérů se předem nezavazuje k žádné konkrétní trajektorii vývoje úrokových sazeb,“ uvedla ECB.



Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP) se podle ECB zmenšují přiměřeným a předvídatelným tempem, neboť Eurosystém již dále nereinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů.



Ekonomická aktivita v eurozóně zatím zůstává relativně stabilní. K růstu HDP v prvním čtvrtletí přispěl mimo jiné zvýšený export před zavedením amerických cel, připomněla agentura AP. Inflace se mezitím snížila z dvouciferných hodnot v roce 2022 na červnová dvě procenta, což odpovídá cíli ECB.



Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodnila na tiskové konferenci, která začala dnes ve 14:45 SEČ.

Zdroj: ECB, Reuters, čtk