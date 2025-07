Muskův Neuralink chce do roku 2031 očipovat 20 tisíc lidí. Zaměří se na myšlenkové řízení strojů, obnovu zraku léčbu Parkinsonovy choroby

Společnost Neuralink chce do roku 2031 ročně implantovat své čipy 20.000 lidí a mít roční tržby nejméně miliardu dolarů (20,9 miliardy Kč). O plánech neurotechnologické firmy podnikatele Elona Muska píše agentura Bloomberg s odvoláním na dokumenty pro investory.



Neuralink plánuje do šesti let provozovat pět velkých klinik a nabízet tři verze svého mozkového implantátu. Verze Telepathy bude určena pro komunikaci mezi mozkem a stroji, Blindsight pro obnovení zraku a Deep pro léčbu třesu a Parkinsonovy choroby, uvádí Bloomberg.



Společnost očekává, že regulační úřady schválí její zařízení Telepathy do roku 2029. Plánuje pak provádět 2000 operací ročně a generovat tržby ve výši 100 milionů dolarů. Do roku 2030 pak Neuralink počítá se spuštěním systému Blindsight, rozšířením operací na 10.000 ročně a tržbami přes půl miliardy dolarů.



Neuralink vznikl v roce 2016. Od investorů získal přibližně 1,3 miliardy dolarů a jeho hodnota se odhaduje na zhruba devět miliard dolarů, uvádí zpráva Bloombergu s odvoláním na analýzu společnosti PitchBook.



Testování na lidech firma zahájila v roce 2024 poté, co vyřešila bezpečnostní obavy, které vznášel Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), jenž její žádost původně v roce 2022 zamítl. Neuralink uvádí, že v současné době používá pět pacientů s těžkou paralýzou jeho zařízení k ovládání digitálních a fyzických nástrojů pomocí myšlenek.