Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Vlček. KHNP firmám ukázala podmínky

Přípravy stavby nových jaderných bloků pokračují podle plánu. Nadále platí i závazek 60procentního postupného zapojení českých firem do projektu. Na dnešním semináři korejské společnosti KHNP v Praze to uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Korejci při semináři představili zástupcům téměř stovky českých firem podmínky pro zapojení do výstavby.



KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků by měla být největší zakázkou v Česku. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.



Podle Vlčka zatím Korejci splnili vše, co bylo dosud dohodnuto. "Máme vyjasněný zhruba 30procentní podíl českých firem na zakázce ke dni podpisu EPC smlouvy (rámcového kontraktu) a podle plánu míříme ke zhruba 60 procentům do konce výstavby," řekl ministr.



Připomněl, že v minulém týdnu jednal v Soulu s novým korejským premiérem Kim Min-sokem. "Pan premiér jasně vyvrátil všechny pochybnosti, které se v českých médiích objevovaly. Dukovanský projekt má plnou podporu nastupující korejské vlády," zdůraznil Vlček.



Záměr splnit podíl českých firem na projektu dnes deklarovali i zástupci KHNP. "Vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce v České republice je zásadní nejen pro tento společný rozvoj, ale také pro celkový úspěch projektu,“ řekl generální ředitel korejské firmy Ču Ho-wang.



V této souvislosti podnik dnes představil zástupcům tuzemských firem kritéria a požadavky k tomu, aby se mohli registrovat jako kvalifikovaní dodavatel. Šlo například o informace o kvalifikačních požadavcích, harmonogramu zadávání zakázek a technických očekáváních. Součástí akce byla i bilaterální jednání Korejců s jednotlivými firmami. Další podobné akce by se měly uskutečnit i v následujících měsících.



KHNP uzavřela se společnosti Elektrárna Dukovany II dohodu o stavbě bloků letos v červnu. Rámcový kontrakt zastřešuje dvě smlouvy. První je na výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, druhá pak na dodávku jaderného paliva.



Smlouva k výstavbě bloků v Dukovanech obsahuje také dohodnutou opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Smlouva byla nedávno zveřejněna v registru smluv. Velká část smlouvy je v režimu utajení. Tyto pasáže jsou pro veřejnost začerněny, což se týká například ceny, harmonogramu nebo sankcí za nedodržení dohodnutých podmínek.