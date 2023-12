2024: Pokles výnosů a reinverze výnosové křivky?

Pro akcie nejsou ani tak důležité krátkodobé sazby centrální banky, jako výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů. Včera jsme se věnovali právě sazbám Fedu a dnes navážu pohledem na predikce BofA týkající se výnosů desetiletých vládních dluhopisů. A také na možné implikace pro akcie.



Podle by výnosy desetiletých obligací měly dál pokračovat v poklesu, výnosy dvouletých dluhopisů také, ale menším tempem (obojí pak rychleji, než jak jsou nyní nastavena tržní očekávání). Na konci příštího roky by se tak desetileté sazby měly pohybovat pod 4 %. Pro akcie to může být pozitivní, ale také ne – pokud by příčinou by výrazný pokles inflace bez většího utlumení růstu ekonomické aktivity je to něco jiného, než když by byl útlum vychýlen směrem k aktivitě (viz i níže):







Zdroj: X



Graf v sobě má ještě jednu zajímavou predikci a tou je reinverze výnosové křivky (překlopení dlouhodobých výnosů zpět nad krátkodobé). Inverze křivky (výnosy krátkodobé nad dlouhodobými) je často zmiňována jako indikátor recese. Tímto indikátorem je ale na základě historických zkušeností spíše až reinverze a ta by měla podle BofA přijít někdy na podzim příštího roku. Takže pokud pracujeme s touto tezí o reinverzi, měl by být (minimálně) do té doby od recese klid. (i diskuse na trhu se nyní, zdá se, přesunuly od recese k jiným hračkám). A konec konců ani reinverzi bych nebral jako něco, co jednoznačně ukazuje budoucnost. Co výnosy a akcie?



Před pár dny jsem tu rozebíral vztah mezi výnosy a akciemi s tím, že fundamentální „vzorec“ hovoří jasně – vedle výnosů tu jsou relevantní ještě rizikové prémie a očekávaný růst zisků a dividend. Nedá se tak jednoznačně říci, že vyšší výnosy jsou pro akcie negativní a naopak. S jejich pohybem se totiž může měnit růstový výhled a prémie. Historie to docela potvrzuje – ukazuje, že nějaký negativní vztah „výnosy – valuace/ceny akcií“ se pozorovat dá, ale je hodně volný. Dnes na tuto úvahu navážu následujícím grafem, který porovnává nedávné pohyby výnosů, dolaru a akciového trhu:





Zdroj: X



Všechny tři proměnné jsou ekonomicky vzájemně propojené, ale zjednodušeně se snad dá pracovat s tím, že výnosy tu hrají prim, dolar a akcie jsou jimi více ovlivňovány než je samy ovlivňují. Od konce července pak vidíme v podstatě učebnicový vývoj, ale nadšení značně opadává, pokud pohlédneme na období předchozí. U akcií v něm evidentně nad vlivem výnosů často převažovala změna růstového výhledu (popř. rizikových prémií).