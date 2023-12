Komerční banka, a.s.

IČ 45317054



Společnost Komerční banka, a.s. zvěřejňuje Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1.ledna 2024 / Announcement on the Minimum Capital Ratio requirement as from 1 January 2024.

