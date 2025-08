Trh se vyděsil špatnými daty z trhu práce

Index S&P 500 v pátek prudce klesl poté, co zpráva o stavu trhu práce vyvolala obavy z ekonomického zpomalení, stejně jako oslabení technologického sektoru způsobené Amazonem zasáhlo náladu investorů. Co se týče ekonomických dat, investoři měli dnes možnost vidět nejnovější ukazatele amerického trhu práce, jelikož ministerstvo práce zveřejnilo měsíční zprávu o zaměstnanosti za červenec. Americká ekonomika minulý měsíc přidala 73 000 pracovních míst, což je méně než očekávaných 106 000, zatímco červnový údaj byl revidován na pouhých 14 000 pracovních míst z původních hlášených 147 000. Míra nezaměstnanosti vzrostla z červnových 4,1 % na 4,2 %. Ve výsledku výrobní sektor ukazuje mnohem větší slabost, než odhalila předchozí data. Ačkoli bylo středeční rozhodnutí FEDu ponechat sazby neze změny všeobecně očekávané, není jasné, jak se FED rozhodne na svém příštím zasedání v září. Trh práce vykazuje známky ochablosti, ale FED se zároveň potýká s inflací, která se pohybuje nad jeho dlouhodobým 2% cílem, a některé první ukazatele naznačují, že náklady na Trumpova cla se začínají promítat do cen.



Trump ve čtvrtek podepsal výkonný příkaz, kterým se cla zvyšují až na 50 % pro desítky zemí, protože po týdnech vyjednávání a zpoždění nastala lhůta pro jeho „reciproční“ cla. Velké industrializované ekonomiky, jako je Evropská unie, Japonsko a Jižní Korea, budou čelit clům ve výši 15 %, zatímco ostatní země, které s USA vykazují obchodní přebytek, budou zasaženy cly ve výši 10 %. Ještě vyšší cla mají být uvalena na další země, včetně 50% cla pro Brazílii. Trump zvýšil cla pro Kanadu na 35 % na zboží, které není v souladu s dohodou mezi USA, Mexikem a Kanadou, která byla podepsána během Trumpova prvního funkčního období. Cla by nyní měla být aktivována 7. srpna v 0:01. Mezitím Trump a jeho mexická kolegyně Claudia Sheinbaumová uvedli, že Mexiku byl udělen další 90denní odklad k uzavření dohody.



V korporátním sektoru akcie společnosti (-8,3 %) klesly poté, co tento gigant v oblasti elektronického obchodování zveřejnil slabý výhled provozních zisků za aktuální čtvrtletí. Web Services, jeho klíčová divize cloudových služeb, dosáhla tržeb ve výši 30,9 miliardy dolarů, což je o 17,5 % více než v předchozím roce. I když mírně překročila konsenzuální očekávání 17% růstu, stále to bylo zklamáním vzhledem k vysokým očekáváním a obavám, že AWS mohla ztratit větší podíl na trhu, než se očekávalo.



Akcie společnosti (-2,5 %) zaznamenaly ztrátový obchodní den po poklesu celého trhu, a to i přes to, že výrobce iPhonů oznámil výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street. K tomu přispěly lepší než očekávané prodeje iPhonů, jelikož poptávka v Číně se zotavila a tržby ze služeb dosáhly historického maxima. Taktéž pomalý vstup tohoto technologického giganta do světa umělé inteligence zůstává problémem.



Akcie společnosti Coinbase Global (-16,7 %) se propadly poté, co kryptoměnová burza oznámila pokles upraveného zisku za druhé čtvrtletí v důsledku zpomalení obchodování. Naopak akcie společnosti Reddit (+17,3 %) prudce vzrostly poté, co tato společnost sociálních médií předpověděla tržby za třetí čtvrtletí nad očekávání, a vsadila na rostoucí digitální reklamu poháněnou marketingovými nástroji založenými na umělé inteligenci. Akcie společností Mobil (-1,8 %) i (-0,2 %) klesly, i přes to. že jim vyšší produkce ropy a plynu pomohla překonat nižší ceny ropy. Akcie společnosti Colgate-Palmolive (-0,4 %) dnes ztratily, přestože tento gigant v oblasti spotřebního zboží oznámil lepší než očekávané výsledky za druhý kvartál, zatímco akcie společnosti (+4,8 %) posílily poté, co její organické tržby za druhý kvartál podpořila stabilní poptávka po produktech, jako jsou plenky Huggies a kapesníčky Kleenex.