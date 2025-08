Trh koriguje, ale korporátní zisky rostou: Ideální čas pro vstup, tvrdí Wilson z Morgan Stanley

Investoři by podle stratéga Michaela Wilsona z měli využít výprodejů amerických akcií k nákupům, protože výhled firemních zisků na příští rok zůstává silný.



Rekordní růst amerických akcií se minulý týden zastavil – index S&P 500 přešel ze šesti po sobě jdoucích historických maxim do čtyřdenního poklesu. Slabší výhled Amazonu, plány prezidenta Donalda Trumpa na další zvýšení cel od 7. srpna a série špatných ekonomických dat, včetně nižšího růstu zaměstnanosti, než se čekalo, stáhlo v pátek americké akcie dolů. Benchmarkový index S&P 500 zakončil s růstem 1,6 %, zatímco Nasdaq 100 a Russell 2000 klesly o 2 %.







Přestože index S&P 500 čelí tlaku kvůli slábnoucímu trhu práce a inflaci spojené s cly, která může oddálit snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému, investoři by podle Wilsona měli každý pokles vnímat jako příležitost k nákupu. „Postupné oživení již začalo, jak ukazuje naše analýza šíře revizí zisků,“ napsal Wilson v pondělní zprávě. „Ačkoliv Fed zatím vyčkává, kombinace slábnoucího inflačního tlaku v druhé polovině roku a měkčího trhu práce by měla podpořit výrazný cyklus snižování sazeb.“



Co se výsledků týče, druhé čtvrtletí přináší mnohem lepší výsledky, než se očekávalo. Firmy z indexu S&P 500 míří k růstu zisků o 9,1 %, což výrazně překonává původní odhad analytiků ve výši 2,8 %, podle údajů agentury Bloomberg Intelligence. Podíl firem, které překonaly očekávání, je navíc nejvyšší za poslední čtyři roky.



Stratég David Kostin ze společnosti uvedl, že vedení firem zatím zní sebevědomě, pokud jde o jejich schopnost zmírnit dopad cel na zisky. Přestože tlak na růst tržeb by měl kvůli clům ve druhé polovině roku zesílit, akcie by do konce roku měly podpořit zisky technologických gigantů a fiskální politika.



Michael Wilson z dodal, že nasazování umělé inteligence, slabší dolar a daňové škrty budou působit pro akciové trhy jako pozitivní faktory. Ještě do poloviny roku 2024 přitom patřil mezi největší skeptiky vůči americkým akciím.



Zdroj: Bloomberg