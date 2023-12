Ferguson: Trhy nevnímají signály z Fedu, dluhopisy mohou ukazovat na větší zpomalení ekonomiky

Roger Ferguson byl členem vedení americké centrální banky a na CNBC hovořil o tom, že Fed vnímá pokrok na straně inflace, ale zároveň si je vědom toho, že „práce ještě neskončila“. Ze strany centrální banky tak podle experta bude stále zaznívat, že na obrat v jeho politice musí být plně přesvědčen o tom, že inflace se vrací k cíli ve výši 2 %.



Ferguson se domnívá, že Fed bude „tlačit“ proti přesvědčení trhů o tom, že sazby již půjdou relativně brzy dolů. I proto, že v americké ekonomice jsou sice patrné známky určitého ochlazování, ani zdaleka ovšem „nepadá z útesu“. K tomu ekonom dodal, že historie může ukazovat na různá načasování obratu v monetární politice, ale trhy možná ignorují, že „Fed má svou strategii a má z ní dobrý pocit“.



Fed je podle experta „závislý na datech“ – vývoj a možné změny v monetární politice posuzuje podle toho, jaké aktuální informace přicházejí z ekonomiky. Zároveň se však Ferguson domnívá, že centrální banka nebude citlivě reagovat na každý posun v datech. To samé bude říkat trhům a zároveň je bude varovat, aby se příliš neupínaly na snižování sazeb v první polovině příštího roku.



Na CNBC zmínili, že Alan Greenspan podle svých slov z ekonomických a finančních dat nejvíce sledoval vývoj výnosů desetiletých vládních dluhopisů. Ferguson nyní podle svých slov činí stejně a podle jeho názoru tyto výnosy mohou momentálně naznačovat, že „ekonomika možná zpomaluje více, než Fed očekává.“ Nicméně je zřejmé i to, že do výnosů se aktuálně promítá celá řada vlivů.



Podle ekonoma trhy dnes dostatečně nevnímají signály z Fedu, které hovoří proti snižování sazeb v první polovině příštího roku. K tomu dodal, že centrální banka správně říká, že bylo dosaženo pokroku, ale snižování inflace ještě není u konce. Navíc je příliš brzy na úvahy o obratu v politice. pak v následujícím grafu ukazuje, při jakých kombinacích míry nezaměstnanosti a jádrové inflace v minulosti došlo ke snížení sazeb:





Zdroj: X



BofA na základě grafu tvrdí, že centrální banka jen zřídkakdy snižuje sazby v době, kdy se jádrová inflace pohybuje nad nezaměstnaností. K tomu je v obrázku vyznačena i současná kombinace, kdy se obě veličiny nacházejí na hodně podobné úrovni.



Zdroj: CNBC