Morgan Stanley o růstu ekonomiky a akciového trhu v roce 2024

Jak poukazují na Bloombergu, Mike Wilson je ve svém výhledu pro dění na akciovém trhu „opět medvědem“. Stratég na to reagoval s tím, že příští rok bude podle něj stejně jako ten letošní dobou, kdy je třeba vybírat konkrétní tituly. Letošní rok přitom ukázal, že „průměrná akcie“ si nevedla nijak dobře a pro úspěch na trhu bylo třeba vybrat ty správné tituly. Podobné by to tedy podle experta mělo být v roce 2024.



Wilson se domnívá, že v první polovině roku si stále moc dobře nepovedou akcie menších a méně kvalitních firem. To se může změnit až ve druhé polovině roku, tedy v době, kdy podle stratéga může inflace dosáhnout svého dna. Akcie malých firem jsou totiž podle experta aktivem, které si obvykle vede dobře v prostředí vyšší inflace, naopak prostředí klesající inflace jim zase tolik nesedí. Opak platí třeba o dluhopisech.



„Mnoho lidí letos doporučovalo cyklické akcie, finanční tituly a akcie menších společností, ale to nefunguje, když inflace klesá,“ řekl Wilson. Jeho cíl pro index S&P 500 pro konec příštího roku je přitom na 4500 bodech. Následující obrázek ukazuje cíle dalších bank k 11. prosinci:









Zdroj: CNBC



Wilson poukázal na to, že letos sice rostly výnosy dluhopisů i sazby, ale zároveň se zvyšovaly valuační násobky na akciovém trhu. To je z historického hlediska neobvyklá kombinace a stratég se domnívá, že s normalizací sazeb bude docházet k normalizaci valuací. Namísto poměru cen k ziskům nad 19 je podle experta nyní s ohledem na výši sazeb relevantnější PE kolem 17.



Růst ekonomiky by měl podle stratéga příští rok dosáhnout 1 – 1,5 %, dojde k normalizaci fiskální politiky, Fed by mohl snížit sazby, ale ani to by nemělo vést k vyšším valuačním násobkům. Zisky obchodovaných společností by měly dokonce zrychlovat své tempo růstu, ale investoři za ně nebudou ochotni platit více.



Zdroj: CNBC