NVIDIA jako nejlevnější sázka na umělou inteligenci podle Bernstein. Lidé ale chtějí, aby měla konkurenci

Akcie společnosti NVIDIA si letos připisují výrazné zisky, ale Stacy Rasgon z Bernstein Research se domnívá, že jde stále o nejlevnější sázku na téma umělé inteligence. Analytik na CNBC uvedl, že valuační násobky zmíněných akcií i přes prudký růst ceny klesly asi o dvě třetiny. Příčinou je strmé zvyšování zisků predikovaných pro následující rok, které svým tempem převyšuje růst ceny a tím snižuje valuace.



Podle experta se nyní NVIDIA obchoduje s PE kolem 25. Takový poměr cen k očekávaným ziskům nebyl u akcie zaznamenán od roku 2014. Jde o nejnižší valuační násobky mezi skupinou titulů, které se dají považovat za sázky na umělou inteligenci. K tomu expert ale dodal, že se lze samozřejmě bavit o tom, jak relevantní je konsenzus na straně predikovaných zisků.



Následující graf porovnává výkony akcií společnosti NVIDIA a AMD. Rasgon k tématu dodal, že NVIDIA je relativně k ziskům očekávaným pro následující rok tak levná, jelikož investoři se obávají ztráty dynamiky růstu v delším období. AMD pak podle experta disponuje „rozumně důvěryhodnými produkty“ a ohledně růstu tržeb spojených s umělou inteligencí dává výhled, který je v porovnání s výhledem společnosti NVIDIA „zaokrouhlovací chybou“. Investoři tak mohou AMD vnímat jako méně rizikový titul.





Zdroj: CNBC



Rasgon se domnívá, že NVIDIA je i přes vysoká zisková očekávání nutnou složkou portfolií u těch, kteří sází na rozvoj umělé inteligence. Cílová cena analytika je u tohoto titulu nastavena na 700 dolarů a oceňuje i to, že společnost neusíná na vavřínech a svou pozici na trhu se snaží upevnit tím, že dále investuje do dalšího vývoje a výroby čipů a související infrastruktury.



Na Yahoo Finance hovořil o sedmičce populárních technologických akcií a jejich výhledu v souvislosti s umělou inteligencí ředitel TECHnalysis Research Bob O'Donnell. Podle něj se produkty spojené s touto technologií začnou v příštím roce dostávat na trh a do rukou zákazníků. Praxe pak může vypadat tak, že „Microsoft bude využíván pro jednu věc, pro druhou a pro další Google.“



O'Donnell dodal, že s tím, jak se na trh budou dostávat skutečné produkty, projeví se AI i na výsledcích společností, které související služby a produkty nabízí. Na druhou stranu je ale podle experta již nyní znát určitý odstup některých firem, které poukazují například na to, že když zvedne ceny svých produktů, bude to ve výsledku pro celou firmu velká položka.



Významným tématem se tudíž stane měření toho, co umělá inteligence a související služby skutečně přináší. Firmy tak budou podle experta experimentovat s naceněním nových služeb. „Lidé chtějí, aby NVIDIA měla konkurenci, evidentní volbou je pak AMD,“ řekl expert k situaci v oblasti čipů.



Zdroj: CNBC, Yahoo Finance