Investoři na Wall Street pokračovali ve výběru zisků

Americké akciové trhy i ve středu pokračovaly v poklesu, když investoři vstoupili do nového roku s opatrností a vybírají nedávné zisky. Index Nasdaq 100 během posledních dvou měsíců minulého roku přidal 15 %, a to už je pro mnoho investorů dostatečně velkou motivací k výběru zisků. Investoři tak zatím přecházejí nové makroekonomické zprávy bez reakce. Index aktivity ISM v průmyslu v prosinci vzrostl na 47,4 b., zatímco analytici v průměru očekávali zlepšení na 47,1 b. Bez reakce zůstalo i zveřejnění zápisků z posledního zasedání Fedu, které odhalilo, že tvůrci měnové politiky jsou čím dál více přesvědčeni, že riziko vysoké inflace vyprchává, zatímco u nich rostou obavy z možného negativního dopadu vysokých sazeb na reálnou ekonomiku. Členové Fedu se na svém posledním zasedání přikláněli k názoru, že sazby jsou již na svém vrcholu nebo jsou mu již velmi blízko. Obchodníci nyní vidí 67% pravděpodobnost, že Fed sníží sazby o 0,25 % již v březnu.



Podobně jako předešlý den se zisky vybíraly především u velkých technologických firem, což se projevilo na již čtvrtém poklesu indexu Nasdaq 100 v řadě. Takto výraznou dvoudenní ztrátu jsme u tohoto indexu nezaznamenaly od konce října. Více než 2 % odepsaly například akcie AMD nebo . Proti slabým technologiím šly akcie ropných producentů poté, co cena americké ropy WTI posílila o bezmála 4 % na 73 USD/barel.