Automobilová jednička Toyota zvýšila celoroční zisk i tržby na rekord, čeká ale pokles provozního zisku kvůli investicím

Japonská automobilka Motor v uplynulém finančním roce zdvojnásobila čistý zisk na rekordních 4,94 bilionu jenů (téměř 742 miliard Kč). Hospodaření podpořila vysoká poptávka po autech po skončení pandemie covidu-19 a také slabší kurz jenu. Firma, která je největším prodejcem automobilů na světě, to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Letos však očekává pokles provozního zisku.



Tržby za rok do konce března vzrostly o 21,4 procenta na rekordních 45,1 bilionu jenů. Provozní zisk se téměř zdvojnásobil na 5,35 bilionu jenů



V nynějším finančním roce však očekává pokles provozního zisku zhruba o 20 procent. Důvodem jsou plánované investice, včetně investic do zaměstnanců. Čistý zisk podle nynějšího odhadu firmy klesne o 27,8 procenta, tržby se ale o dvě procenta zvýší, očekává firma.



Toyotě se zřejmě vyplácí strategie nabídky více typů pohonů pro automobily, včetně hybridů, protože zájem o elektromobily na mnoha trzích v posledních měsících slábne. Výsledky podpořil i slabý kurz jenu, který zvyšuje hodnotu tržeb ze zahraničí při přepočtu na domácí měnu. Pomohla také solidní poptávka. I nicméně čelí problémům na některých důležitých trzích, jako je Čína, kde se jí nedaří držet krok s místními výrobci elektromobilů.



Automobilka také oznámila, že odkoupí zpět vlastní akcie za jeden bilion jenů. To odpovídá zhruba třem procentům vydaných akcií.



Toyota už dříve uvedla, že v uplynulém finančním roce zaznamenala rekordní celosvětový prodej a výrobu a poprvé překročila hranici deseti milionů prodaných aut. Za 12 měsíců do konce března se celosvětový prodej pouze mateřské společnosti meziročně zvýšil o 7,3 procenta na 10,31 milionu vozů. Prodej celé skupiny, tedy včetně dceřiných společností Daihatsu Motor a Hino Motors, vzrostl o pět procent na 11,09 milionu. Výroba dosáhla 9,97 milionu kusů, což bylo meziročně o 9,2 procenta více.



Toyota v loňském kalendářním roce už čtvrtým rokem za sebou zůstala největším prodejcem aut na světě. Prodej zvýšila o 7,2 procenta na rekordních 11,2 milionu vozů. Na druhém místě skončil německý , který za loňský rok zvýšil odbyt o 11,8 procenta na 9,2 milionu vozů.