Výrobce sportovních vozů Ferrari v prvním čtvrtletí zvýšil zisk o 19 procent

Italský výrobce sportovních vozů Ferrari v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 19 procent na 352 milionů eur. Hospodaření podpořil zejména příznivý vývoj cen, rozmanitost nabídky aut a rovněž zájem o individuální možnosti úpravy vozů na základě přání zákazníků. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Akcie v pre-marketu stagnují.





Čisté výnosy za leden až březen stouply o 11 procent na 1,59 miliardy eur. Očištěný hrubý provozní zisk pak stoupl o 13 procent na 605 milionů eur, což bylo v souladu s očekáváním analytiků.



Automobilka dodala ve čtvrtletí 3560 vozů, což je zhruba stejně jako před rokem. Prodej v Evropě, na Blízkém východě a v Americe se zvýšil, zatímco v Číně klesl a v dalších částech Asie a Tichomoří se nezměnil. Z jednotlivých modelů byl největší zájem o vozy Purosangue a Roma Spider.



Podnik měl ve čtvrtletí v nabídce devět modelů se spalovacím motorem a čtyři modely s hybridním pohonem. Vozy se spalovacím motorem měly na celkovém odbytu podíl 54 procent. Svůj první plně elektrický vůz plánuje Ferrari uvést na trh v posledním čtvrtletí příštího roku a předpokládá, že do roku 2026 budou mít plně elektrické a hybridní vozy na prodeji podíl přibližně 60 procent.



Automobilka současně potvrdila výhled na celý letošní rok. Očištěný hrubý provozní zisk by měl činit nejméně 2,45 miliardy eur, loni se zvýšil o 29 procent na 2,28 miliardy eur.



Společnost Ferrari se na začátku roku 2016 oddělila od automobilky Fiat Chrysler. S akciemi Ferrari se nyní obchoduje na burzách v Miláně a New Yorku.