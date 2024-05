Invesco: Index Nasdaq aneb jak inovace poznamenávají váš šálek kávy

Technologie ovlivňují odvětví, která ani nejsou obvykle spojována s technologickými inovacemi. Některá odvětví v indexu Nasdaq-100 nás mohou i překvapit. Index trvale sleduje například fond Nasdaq UCITS ETF společnosti Invesco. Větší integrace mezi fyzickými a virtuálními interakcemi při nákupech přitom umožňuje nový rozměr zákaznického zážitku, díky větší personalizaci a flexibilními možnostmi plateb, což mohou právě technologie nabídnout. Využití analýzy dat prostřednictvím technologií může společnostem pomoci vytvořit lepší efektivitu obchodních operací, jako je řízení dodavatelského řetězce a vývoj produktů.



Technologie dnes ovlivnily téměř vše. A to včetně toho, co mnozí považují za „pohon“, který stimuluje velkou část světové produktivity. Mluvíme samozřejmě o kávě, staletém nápoji, který si vychutnáváme v dožzhmácnostech, na pracovištích i v restauracích. A jak inovace změnily způsob, jakým vybrané společnosti tento nápoj vyrábějí, prodávají a distribuují?



Následující příklady ilustrují, jak i netechnologické společnosti v indexu Nasdaq-100 využívají v rámci svých strategií růstu a rozvoje nejmodernější technologie v oblasti elektronického obchodu, dat a umělé inteligence (AI).



Podpora osobního přístupu, loajality a produktových inovací



Starbucks je globální pražírna, prodejce i maloobchodní prodejce speciální kávy. Značně investovali do digitálních možností, aby posílili své spojení se zákazníky prostřednictvím personalizovaných zážitků a nabídek. To pomáhá poskytovat cenné poznatky pro další definování zákaznické zkušenosti. Zde je několik způsobů, jak využívá technologie ke zlepšení svého podnikání:



• Osobnější přístup a efektivita

Smyslem tohoto kroku je využít technologie ke zlepšení zákaznické zkušenosti a zároveň pomoci baristům pracovat efektivněji. Optimalizace zahrnuje následující:

- Vyhrazené fronty pro vyzvednutí objednávek přes mobil

- Osobnější zážitek při „drive-thru“ objednávání. Systém rozpozná zákazníky Rewards a doporučí jim nabídku na základě jejich historie objednávek.

- Vylepšené časové algoritmy pro přesnější stanovení čekací doby u mobilních objednávek.

- Možnosti platby, které nevyžadují kreditní kartu ani aplikaci Starbucks2.



• Využití nejmodernějších technologií místo věrnostních karet

Na konci roku 2022 zahájila beta testování rozšíření svého věrnostního programu, který je postaven na technologii blockchain (kód, který pohání kryptoměny). Program umožňuje členům získávat NFT s kávovou tematikou (NFT – unikátní digitální aktiva vytvořená pomocí technologie blockchain), které se promítají do reálných zážitků.



• Vytváření speciálních produktů

Kávy připravované za studena (cold brew) a další úpravy si v posledních letech získávají mezi konzumenty kávy stále větší oblibu. Jedná se však o poměrně pracný proces, který trvá až 20 hodin. Aby s tím společnost bojovala, vyvinula technologii Cold Pressed, která díky speciální technice nyní dokáže vyrobit cold brew na požádání během pouhých několika sekund.



Vytvoření chytřejšího a udržitelnějšího šálku kávy



Společnost Keurig Dr Pepper Inc. je výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů s portfoliem výrobků zahrnujícím kávu, sycené nealkoholické nápoje, hotové čaje, vodu, džusy, džusové nápoje a míchané nápoje. Společnost Keurig je pravděpodobně nejznámější pro svůj speciální systém jednorázové přípravy kávy. Méně zřejmý je však software, konektivita a data, které řídí tento provoz.



• Aplikace pro chytré spotřebiče

Technologické řešení společnosti Keurig je založeno na cloudové platformě. Chytré kávovary této společnosti umožňují uživatelům spustit kávovar z mobilní aplikace nebo domácího asistenčního zařízení, jako je Alexa nebo Google Home. Technologie BrewID™ společnosti Keurig umožňuje zákazníkům aktivovat a přizpůsobit přípravu kávy pro širokou škálu kapslí K-Cup® na základě optimálního nastavení spaření doporučeného pražírnou.



Tyto chytré spotřebiče nejenže vylepšují zážitek zákazníků, ale jsou přínosem i pro společnost. Vytvořením platformy, prostřednictvím které jsou informace neustále sdíleny, umožňují neustálé zlepšování nastavení tlaku páry a kávovarů. Umožňují tak efektivnější rozhodování při vývoji produktů.



• Personalizovaná správa zásob a doporučení

Systém SMART Auto-Delivery společnosti Keurig využívá BrewID ke sledování využití kapslí a automatickému doobjednávání zásob, aby zákazníci měli po ruce správný počet kapslí. Mohou také využívat aplikaci Keurig pro návrhy nových druhů kávy, které by mohli vyzkoušet, a také využívat knihovnu receptů na kávové nápoje.



• Zaměření na ekologické iniciativy

Udržitelnost je pro společnost klíčovým tématem. Společnost Keurig Dr. Pepper se stala prvním partnerem společnosti, která využívá umělou inteligenci a robotiku k zajišťování komodit, jež jsou recyklovány jako suroviny pro globální dodavatelský řetězec. Přeměna kávových kapslí společnosti Keurig Dr. Pepper na polypropylen, což je vyhledávaný plast pro recyklaci, umožnila společnostem spolupracovat na vytvoření systémů pro správnou identifikaci a třídění kapslí K-Cup v recyklačních zařízeních.



Spolupráce poháněná inovacemi



Společnost je největší potravinářskou a nápojovou společností v Severní Americe a jednou z deseti největších společností v Nasdaq-100. a maloobchodní prodejce kávy navázali spolupráci, jejímž cílem je spojit odborné znalosti společnosti v oblasti kávy s odbornými znalostmi společnosti v oblasti výroby a prodeje nápojů pro maloobchodní zákazníky po celém světě.



Klíčem k know-how společnosti v oblasti výroby, marketingu, provozu, distribuce a služeb je užití umělé inteligence, analýza dat a technologií cloud computingu v celém podniku. Společnost využívá inovace k analýze dat, investicím do nejmodernějších startupů a 3D tisku s cílem dosáhnout vyšší efektivity. Toto úsilí se vztahuje i na její pokračující spolupráci se společností .



• Partnerství inovátorů

Prostřednictvím společného podniku a vyrábí a zajišťuje marketing, prodej, řízení dodavatelského řetězce a provoz lahvových a plechovkových nápojů . a provádějí tyto operace prostřednictvím samostatné společnosti North American Coffee Partnership (NACP), která využívá inovační zdroje obou společností.



To, že se firmy zavázaly k vývoji nových výrobků – NACP – umožnilo vytvoření nových hotových nápojů, mezi něž patří džusový energetický nápoj s kofeinem přímo z kávových zrn, nápoje na rostlinné bázi, jako je Frappuccino s ovesným mlékem, a nové výrobky, jako jsou nápoje v krabicích s pístem, které lze čepovat pomocí speciálního kohoutku.



Budoucnost



Je vidět, jak se technologické inovace využívají v podnicích mimo tradiční technologický sektor a jak z nich těží. Zkušenosti také ukazují některé obecné poznatky o zásadní roli technologií v celé spotřebitelské a maloobchodní sféře:



• Kombinování tradičních způsobů nakupování s virtuálním světem a větší personalizací je řízeno pomocí analýzy dat – což vytváří lepší zákaznické zkušenosti. Přizpůsobitelné a flexibilní platební možnosti jsou další výhodou pro zákazníky, kterou usnadňuje technologický pokrok.



• Pro zdůrazněné společnosti mohou datové aplikace také shromažďovat cenné informace o chování a preferencích zákazníků, které lze následně využít k vytváření personalizovaných produktů a služeb. V průběhu pandemie převládl význam lepšího řízení dodavatelského řetězce. Tehdy vyvinuté aplikace hrají i nadále zásadní roli, protože umožňují společnostem efektivněji provozovat dodavatelské linky, řídit zásoby, náklady a pracovní sílu.