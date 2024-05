Bloomberg: Hedge fondy sází proti Bank of Japan, čekají oslabení jenu

Hedgeové fondy obnovují svůj útok na jen. Několik dní po podezření na vládní intervenci na podporu měny uzavírají pákové fondy podle obchodníků s opcemi opět sázky na to, že se jen v příštích týdnech propadne zpět k 34letému minimu.

Krátkodobě orientované fondy začaly tento týden nakupovat jedno- až tříměsíční tzv. reverzní knock-out call-opční kontrakty (RKO), které získají na hodnotě, pokud kurz dolaru vůči jenu vzroste. Od běžných kupních opcí se liší tím, že se stávají bezcennými, pokud je dosaženo určité úrovně, což naznačuje, že obchodníci očekávají, že úředníci brzy po prolomení hranice 160 za dolar opět zasáhnou.

Tyto úrovně se podle obchodníků pohybují především v rozmezí 160,50-161, což je nad maximem z 29. dubna na úrovni 160,17. "Preference reverzních KO opcí jasně ukazuje, že trh je ohledně intervencí obezřetný a jako takový cítí, že pohyb nahoru na páru dolar-jen bude přinejlepším rozmělněný," uvedl Ruchir Sharma, globální vedoucí oddělení obchodování s FX opcemi ve společnosti v Londýně. "Pomalý pohyb vzhůru by také mohl udržet BoJ v menší ochotě intervenovat."

Medvědí sázky na jen zdůrazňují základní obavy trhu, že lepkavá americká inflace donutí Federální rezervní systém ponechat úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu, což udržuje širokou mezeru mezi výnosy v USA a Japonsku a zvýhodňuje dolar. Zdá se, že dvě podezřelá kola intervencí na obranu měny pouze zastavila její ztráty, protože se postupně vrací k minimu posledních tří dekád.

"Trh sází na to, že USD/JPY nyní uvízl v pásmu, jehož horní hranici úřady omezily na 160," řekl Sharma. "To nejlépe vyjadřují reverzní KO call opce na USD/JPY a trh se do těchto toků začíná významně zapojovat."

Poptávka po RKO zúžila rozdíl mezi cenou prodejních a kupních opcí na úroveň, která byla naposledy zaznamenána v listopadu, protože náklady na ochranu před dolarovou rally stoupají.

Sharma uvedl, že k urychlení tempa růstu dolaru a jenu by bylo zapotřebí významného překonání inflačních odhadů v USA. Podle jeho názoru je pokles měnového páru omezen na úroveň kolem 152 bodů díky poptávce po dolarech ze strany drobných investorů a dovozců s reálnými dolarovými potřebami.

Zdroj: Bloomberg