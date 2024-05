Tři americké akcie, které by mohly po výsledcích tento týden zaznamenat velké pohyby

Výsledková sezóna se chýlí ke konci, ale ještě zbývají reporty několika firem, které by s sebou mohly přinést velké pohyby – oběma směry. Tento týden zveřejní své výsledky padesát pět firem z indexu S&P 500, včetně Disney a Uberu. Do pondělního rána odreportovalo svá čísla více než 80 % společností z indexu S&P 500 a téměř 80 % z nich překonalo očekávání trhu. V této souvislosti CNBC Pro vybrala akcie s tržní kapitalizací vyšší než 1 miliardu USD, které by na základě obchodní aktivity na trhu opcí mohly po výsledcích zaznamenat prudké pohyby nahoru nebo dolů:

TICKER AKCIE OČEKÁVANÝ POHYB (%) VÝSLEDKY UPST Upstart Holdings 18.90% 7. května (úterý) LYFT Lyft 15.30% 7. května (úterý) SEDG Solaredge Technologies 14.90% 8. května (středa) RIVN Rivian Automotive 14.20% 7. května (úterý) AFRM Affirm Holdings 13.80% 8. května (středa) TOST Toast 12.70% 7. května (úterý) BMBL Bumble 12.10% 8. května (středa) RBLX Roblox 12.00% 9. května (čtvrtek) U Unity Software 12.00% 9. května (čtvrtek) RDDT Reddit 11.70% 7. května (úterý) HOOD Robinhood 11.50% 8. května (středa) DBX Dropbox 10.50% 9. května (čtvrtek) SHOP Shopify 10.10% 8. května (středa) ARM Arm Holdings 9.80% 8. května (středa) DDOG Datadog 9.70% 7. května (úterý) TWLO Twilio 9.60% 7. května (úterý) CROX Crocs 9.10% 7. května (úterý) CART Instacart (Maplebear) 8.80% 8. května (středa) WBD Warner Bros. Discovery 8.50% 9. května (čtvrtek) TRIP TripAdvisor 8.10% 7. května (úterý) Zdroj: CNBC Zdroj: CNBC

by po výsledcích tento týden mohl zaznamenat největší pohyb, a to téměř o 19 %. Akcie této firmy na osobní půjčky včera před výsledky vzrostly více než o 6 %, ale za letošek jsou stále o více než 37 % níže. Navzdory pondělnímu růstu u ní má většina analytiků oslovených LSEG rating „prodat“ a očekává se, že akcie propadnou o dalších 23 %.

Jedním z těchto medvědích analytiků je i Mihir Bhatia z , který minulý měsíc obnovil pokrytí s podprůměrným ratingem. Podle Bhatiy je náskok společnosti v umělé inteligenci a její model financování diskutabilní. Akcie jsou podle něj s těmito nezodpovězenými otázkami příliš drahé, zejména pokud uvážíme prémiové ocenění ve srovnání s ostatními. „Myslíme si, že Upstart musí překonat mnoho překážek, aby znovu získal důvěru investorů a věřitelů,“ napsal Bhatia klientům.





Do seznamu se dostaly také akcie společnosti Lyft. Podle opčního trhu by se Lyft mohl pohybovat o více než 15 % oběma směry. Letošní rok byl pro Lyft zatím dobrý – akcie vzrostly o více než 16 %. Průměrný analytik dotázaný LSEG má však u této akcie rating „držet“ s cenovým cílem, který naznačuje, že akcie během příštího roku klesnou o 4,5 %.



Analytik Jefferies John Colantuoni koncem minulého měsíce řekl, že doufá, že se mu podaří lépe nahlédnout do relativní výkonnosti této společnosti v oblasti sdílených jízd, protože udržení podílu na trhu je „nezbytné pro dlouhodobý ziskový příběh“. Colantuoni, který má u Lyftu také rating „držet“, řekl, že pokud tato kalifornská společnost učiní znepokojivé komentáře o budoucím podílu na trhu, růst akcií by mohl po výsledcích vyprchat. "Máme pocit, že investoři očekávají, že LYFT dodá v 1Q/2Q lepší čísla díky vyšším objednávkám, než se očekávalo, i když nedávné akciové ztráty (leden/únor) by mohly naznačovat podstatné zpomalení v druhém kvartálu," sdělil klientům.





Obchodníci budou sledovat také Warner Bros. Discovery, který by mohlo udělat 8,5% změnu. Jeho akcie se v roce 2024 propadly téměř o 30 %. Po tomto výprodeji ale Wall Street čeká návrat. Analytici mají v průměru u této akcie rating „nakupovat“ a cenový cíl, který naznačuje, že akcie mohou v příštích 12 měsících vzrůst o více než 65 %.



Jessica Reif Ehrlich z je jednou z těch, kteří věří, že tato akcie zamíří nahoru. Tato analytička, která má u WBD rating „nakupovat“, poukázala na pozitivní trend přímého prodeje spotřebiteli jako na důvod k růstu. Přímý prodej spotřebitelům a vlna obsahu může „v roce 2024 podpořit růst“. Když se podíváme dále než na letošní rok, může růstu pomoci momentum u studiového segmentu. "Nadále věříme, že WBD má přesvědčivý sortiment aktiv a současné valuace považujeme za nenáročné," napsala minulý měsíc klientům.





