Banka BBVA nabídla více než 12 miliard eur akcionářům konkurenční Sabadell

Španělská banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) předložila akcionářům konkurenční Banco de Sabadell nabídku na převzetí za 12,23 miliardy eur (306 miliard Kč). Nabídka je označovaná za nepřátelskou, protože správní rada Sbadellu tento týden odmítla návrh na fúzi s BBVA, uvedla agentura Reuters.



Správní rada Sabadellu v pondělí oznámila, že nabídka od BBVA výrazně podhodnocuje její potenciál a označila ji za nevyžádanou. BBVA se proto rozhodla s nabídkou k odkupu akcií obrátit přímo na akcionáře Sabadellu.



S nabídkou na převzetí nesouhlasí ani španělská vláda, uvedl dnes ministr hospodářství Carlos Cuerpo. Podle zákonů má ministerstvo hospodářství poslední slovo při schvalování fúze nebo akvizice banky. Vláda se podle Cuerpa domnívá, že spojení obou bank by mohlo mít škodlivé dopady na španělský finanční systém a ovlivnilo by zaměstnanost a zákazníky. Předseda správní rady BBVA Carlos Torres však uvedl, že spojený subjekt by podpořil španělskou ekonomiku, protože by vytvořil vyšší daňový základ a silnějšího hráče v Evropě, a je přesvědčen, že vláda transakci ocení.



BBVA akcionářům Sabadellu nabízí jednu svojí nově vydanou akcii za každé 4,83 jejich akcie. Ve srovnání se závěrečnou cenou z 29. dubna to představuje zisk 30 procent. Současní akcionáři Sabadellu by tak po dokončení spojení měli ve sloučené bance podíl asi 16 procent. Nabídka potřebuje souhlas minimálně 50,01 procenta akcionářů Sabadellu



Cílem BBVA je vytvořit banku s více než 100 miliony zákazníků po celém světě a aktivy přes jeden bilion eur. To by jí řadilo mezi španělskými bankami na druhé místo za konkurenční Santander. Stala by se také největším domácím věřitelem, předstihla by Caixabank.



Pro BBVA je to již druhý pokus převzít Sabadell. Obě společnosti vedly krátké jednání o spojení koncem roku 2020. Rozhovory skončily neúspěchem kvůli ceně.



BBVA byla založená v roce 1857. Působí ve více než 25 zemích a má silné postavení na španělském trhu. Sabadell působí v 15 zemích světa.



Španělský bankovní sektor zažil od globální finanční krize v roce 2008 výraznou konsolidaci. Na začátku krize bylo v zemi 55 bank, nyní jich je deset.