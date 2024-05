Rozbřesk: Švédsko poslalo sazby včera dolů, Velká Británie a Polsko je dnes podrží. Koruna zatvrzele u 25,00 k euru

Švédská centrální banka se včera po své švýcarské kolegyni stala teprve druhou monetární autoritou ve vyspělém světě, jež snížila v tomto hospodářském cyklu úrokové sazby. Hlavní sazba Riksbank byla redukována o 25 bazických bodů, takže dnes činí 3,75 %.



Připomeňme, že švédská inflace se blíží cíli, zatímco hospodářská aktivita je slabá, což centrální bance umožňuje provádět méně restriktivní měnovou politiku. Pokud příznivý výhled pro inflaci vydrží, očekává se, že během druhé poloviny roku bude základní úroková sazba snížena ještě dvakrát. Postupné snižování je vzhledem k nejistotě kolem výhledu odůvodněné. Dodejme pak, že v tuto chvíli peněžní trhy diskontují další snížení sazeb o 25 bazických bodů pro srpnové zasedání.



Show centrálních bank v Evropě bude pokračovat i dnes a to konkrétně ve Velké Británii a v Polsku. V případě těchto zemí se však sazby (stejně jako např. včera v Norsku) měnit nebudou. Rozpoložení vedení Bank of England a polské NBP je však velmi odlišné. Zatímco vedení BoE bude trh zřejmě připravovat na možná již červnové snížení sazeb, tak v Polsku nic takového od Výboru pro měnovou politiku nelze očekávat. Oficiální úrokové sazby jsou přitom v Polsku aktuálně výše než ve Spojeném království (5,75 % vs. 5,25 %), přičemž míra meziroční inflace je nižší (2,4 % vs. 3,2 %). Ne náhodou pak rýsující se holubičí choutky Bank of England forexové trhy oceňují slábnoucí librou, zatímco zlotý je díky jestřábí zatvrzelosti NBP pevný jako skála.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna prožívá vcelku nezajímavý týden, když se zatvrzele drží v těsné blízkosti hladiny 25,00 EUR/CZK. Nic na tom nezměnil ani překvapivě slabý výsledek průmyslové výroby za březen, který ukazuje na pokračující útlum aktivity. Dnes statistický úřad zveřejní čísla za březnový maloobchod, jež by měla nabídnout optimističtější obrázek díky obnovenému růstu reálných příjmu a zlepšení spotřebitelské nálady.



Eurodolar

S výjimkou několika komentářů ze strany centrálních bankéřů postrádal včera eurodolar jakoukoliv záminku k pohybu. Spíše než podružné události v USA či eurozóně může být pro eurodolar zajímavé dění na dalších hlavních devizových trzích. Jednak je stále pod tlakem japonský yen, který možná čeká na další podpůrnou intervenci ze strany Bank of Japan, a jednak před dnešním zasedáním Bank of Japan slábne britská libra. Obojí může dolar činit globálně silnějším, což může nepřímo tlačit eurodolar k nižším hodnotám.



Akcie

Americké akciové trhy včera po většinu dne hledaly směr. V zelených číslech se držel pouze Dow Jones, zatímco technologiemi nabitý Nasdaq 100 po většinu dne klesal. Společnost Lyft potěšila své investory ziskem, tržbami i výhledem pro 2Q nad odhady analytiků, společnost Uber oznámila za 1Q ztrátu místo očekávaného zisku a nenadchla ani výhledem na tento kvartál. Akcie Lyft tak přidaly kolem 7 %, zatímco akcie Uber přes 5 % odepsaly. Společnost Intel ohledně odhadu výnosů pro tento kvartál sice ponechala odhad v rozmezí 12,5-13,5 mld. USD, ale nyní očekává, že spíše dosáhne čísla ve spodní polovině rozmezí. Vedení této firmy tak reagovalo na zprávy z amerického ministerstva obchodu, které zrušilo exportní licence pro vybraného klienta v Číně. Akcie Intelu oslabily o 2 %.